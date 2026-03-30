國民黨花蓮縣長參選人游淑駕車撞上43歲女騎士 幸無大礙

國民黨下屆花蓮縣長參選人游淑貞車禍。（資料照）

現任吉安鄉長、同時也是國民黨下屆花蓮縣長參選人游淑貞，今（30）日上午在吉安鄉自強路發生一起交通事故。游淑貞駕汽車行經該路段右轉時，意外與後方直行的機車發生碰撞，導致43歲游姓女騎士倒地受傷。所幸傷者僅受輕微擦傷，並無生命危險。警方調查游淑貞酒測值為0，初步研判為轉彎車未禮讓直行車肇事。

事件發生在今日上午，游淑貞正在外跑行程，當她駕駛車輛沿自強路準備右轉時，不慎與後方同向直行、由游姓女子騎乘的機車發生擦撞。強大撞擊力道導致游女連人帶車倒地，游淑貞見狀立即停車並衝下車查看對方傷勢，隨即配合趕抵現場的警消人員處理。確認傷者傷勢穩定後，游淑貞也隨即前往派出所製作筆錄釐清案情。

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令人意外的是，遭撞的游姓女騎士不僅是鄉長的鄰居，更是游淑貞的資深支持者。游女在確認身體僅有些許擦傷後，還幽默地向游淑貞打趣說：「因為這場車禍，才有機會近距離看到鄉長本人」，讓原本嚴肅的現場氣氛瞬間緩和。雙方隨後互相擁抱致意，游淑貞也強調會負起後續賠償與醫療責任，並對耽誤對方行程深感抱歉。

吉安分局對此表示，經現場施以酒精濃度檢測，駕駛游淑貞酒測值為0。初步釐清事故主因疑為汽車右轉彎時，未先行禮讓後方直行車輛先行。警方呼籲，用路人駕駛車輛轉彎時，應提早開啟方向燈並注意照後鏡動態，確實落實「轉彎車禮讓直行車」原則，以防範交通事故發生。

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