羅東知名滷味店牛筋藏異物 吃到一半驚見一大截生鏽刀片

消費者到羅東知名滷味店購買牛筋，吃到一半發現裡面有一大截生鏽的美工刀片（紅圈處）。（圖取自thesam.erin）

消費者到宜蘭羅東知名滷味店購買牛筋，吃到一半發現裡面有一大截生鏽的美工刀片，畫面曝光後，業者留言致歉。宜蘭縣政府衛生局今天（30日）派員稽查，調查哪個環節出問題。

消費者在社群平台Threads發文指出，家人28日到羅東知名滷味店買了一份牛筋，吃到一半發現裡面有一大截生鏽的美工刀片，不敢想像如果是小朋友沒注意吃到會怎麼，家人後來找店家詢問，店家有同意退款，但不知道後續有沒有改善，這幾天有去購買的朋友請注意一下。

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業者隨後留言致歉，直指他們在製作與分裝過程中，並未使用刀片類工具，已針對相關作業進行檢視與複查，釐清美工刀片來源，同步優化內部流程，確保產品安全無虞。

宜蘭縣衛生局副局長徐秋君說，衛生局人員今天到這家滷味店的販售及製作場所稽查，依據良好食品衛生規範準則作檢視，若有違反食品安全衛生規定，將依法裁處罰鍰，呼籲食品業者做好自主衛生管理，維護食品安全。

牛筋滷味藏著生鏽的美工刀片。（圖取自thesam.erin）

宜蘭縣衛生局今天派員到事發處的滷味店稽查。（圖由讀者提供）

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