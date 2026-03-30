訪中行》稱全世界奉行一中政策！鄭麗文喊：台灣主流民意殷殷期盼

國民黨主席鄭麗文今（30日）召開記者會表示，她希望4月的訪問，能讓兩岸開始迎來和煦溫暖的春天。（記者方賓照攝）

在美國參議員為軍購案訪台之際，中共今宣布邀請國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪中。鄭麗文今上午11時召開記者會表示，全世界都是奉行一中政策、不支持台獨的共同共識，而這也是台灣主流民意的殷殷期盼，希望4月訪問，能讓兩岸開始迎來和煦溫暖的春天。

相隔十年 國民黨主席即將率團訪中

鄭麗文指出，1小時前中共中央特別公開地發表，由中共中央及習近平總書記歡迎並邀請她率團前往中國訪問，她在此表示感謝，欣然接受。距離上次國民黨主席訪問大陸，已時隔10年之久，她希望本次能為兩岸和平穩定跨出成功第一步，從當年連戰主席到前總統馬英九，再到今天她訪問中國，都是在共同政治基礎上反對台獨、堅持九二共識。

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鄭：繼續堅持「九二共識、反對台獨」的政治基礎

「因為反對台獨所以可以避免戰爭，因為九二共識所以可以締造和平！」鄭麗文強調，她訪問中國會繼續地在堅持「九二共識、反對台獨」政治基礎上，並向台灣人民、全世界證明一件事，兩岸不需要兵凶戰危，可以憑著自己的智慧與努力，共同走出一條和平康莊大道。

鄭麗文提及，自從2005年連戰主席訪中後，九二共識、反對台獨正式寫入國民黨黨章中，也是國民黨一貫的兩岸路線，也在馬英九8年執政時證明了是正確路線，同時也符合中華民國「憲法」的規定及精神。

全世界都是奉行一中政策、不支持台獨的共同共識。鄭麗文聲稱，包含長期盟友美國無論是哪個政黨執政都表達一貫而清楚的立場，相信大家都不願看到台海成為動亂來源，美國官方也強調兩岸能透過對話停止對抗，避免戰火蔓延。

鄭麗文強調，她相信，這是大家共同期待，也是台灣主流民意的殷殷期盼，希望4月訪問，能讓兩岸開始迎來和煦溫暖的春天，從這步開始擴大彼此善意、累積共同互信，兩岸和平不只是台灣單方面也是來自北京的期待，「我們願意為兩岸和平、為人類的和平做出積極貢獻。」

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