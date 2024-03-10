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台中砂石車翻覆壓扁休旅車母子 目擊男大生：大車「開蠻快的」

不成車型的休旅車被吊上吊車。（民眾提供）

不成車型的休旅車被吊上吊車。（民眾提供）

2024/03/10 13:44

〔記者許國楨／台中報導〕一輛砂石聯結車今天上午駛經台中市北屯區東山路段時，疑過彎時失控側翻壓毀同向休旅車，休旅車瞬間被壓扁幾成廢鐵，受困車內母子被救出後，分因失去生命跡象、意識不清嚴重創傷送醫搶救中，一名當時騎機車在後方直擊男大生說，「聯結車看起來車速蠻快的」，現在仍心有餘悸。

台中市消防局今天上午9時許獲報，東山路二段有一起聯結車翻覆的交通事故，派遣東山分隊等3個單位，出動消防車6輛、警備車1輛、救護車3輛、消防人員22名，由分隊長張啟原帶隊前往搶救，現場救出3人，其中2人狀況嚴重。

經查，59歲蘇姓司機當時駕駛載運培養土的聯結車，沿東山路二段內側車道往市區方向行駛，駛至事發地點時，疑過彎加上天雨路滑失控，先是向右傾斜後側翻，砸中同向行駛在外側車道的休旅車，休旅車根本來不及反應也閃避不及，當場被壓到擠壓扭曲幾成廢鐵，也導致車內母子受困。

經救出時，開車的43歲母親已無生命跡象，19歲吳姓兒子則是意識不清，嚴重創傷，連同也受傷的蘇姓司機共3人都送往慈濟醫院，但母子都尚未脫險搶救中，一名騎車在休旅車後方的勤益科大男大生說，當時有雨天色略暗，聯結車下坡時速度較快，轉彎時重心逐漸偏移，導致聯結車貨斗往右傾斜側翻。

起初還不知道有車輛被壓到，後來停車時才發現，原本在前方的休旅車被波及壓扁，也慶幸驚險逃過一劫，轄區第五分局表示，將持續釐清相關案發經過及肇事原因。

直擊男大生心有餘悸。（民眾提供）

直擊男大生心有餘悸。（民眾提供）

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