台中母子遇橫禍！閃不掉翻覆飼料車 「壓成廢鐵」驚悚畫面曝
2024/03/10 12:16
〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今天上午傳出重大車禍，一輛滿載飼料的砂石車行經大坑山區東山路段時，疑過彎時失控側翻，竟直接砸中並壓毀同向另輛行駛中的休旅車，休旅車瞬間被壓成鐵餅，車上一對母子受困，救出時，母親已無生命跡象，兒子也受重傷。
這起嚴重車禍發生在大坑山區一間知名庭園餐廳附近，從相關監視器影像顯示，59歲蘇姓司機當時駕駛滿載飼料的砂石車，沿東山路二段內線車道往市區方向行駛，行經事發路段時，砂石車疑裝載肥料過重，加上彎道與天雨路滑，導致失控向右傾斜翻覆時，竟直接砸中同向行駛在外側車道的本田休旅車，接著就發生後續驚悚場景。
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消防局獲報派遣轄區東山分隊等3個單位，出動消防車6輛、警備車1輛、救護車3輛、消防人員22名，由分隊長張啟原帶隊前往搶救時，只見現場飼料散落路面，已嚴重變形看不出車子原貌的休旅車，則被飼料淹覆，令人怵目驚心，消防人員立即利用破壞工具將受困車內的兩人救出。
經查，休旅車是由43歲的廖姓母親駕駛，當時搭載19歲的吳姓兒子外出，未料行經該路段時竟遇橫禍，吳男被救出意識不清、嚴重創傷，廖女則是當場已無生命跡象，連同意識清楚的砂石車蘇姓駕駛，都送往慈濟醫院搶救中。