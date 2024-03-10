台中母子遇橫禍！閃不掉翻覆飼料車 「壓成廢鐵」驚悚畫面曝

台中市43歲廖姓母親今天上午開車搭載19歲吳姓兒子行經大坑山區東山路段時，被一輛滿載飼料的砂石車失控側翻壓毀，休旅車成廢鐵。（民眾提供）

2024/03/10 12:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今天上午傳出重大車禍，一輛滿載飼料的砂石車行經大坑山區東山路段時，疑過彎時失控側翻，竟直接砸中並壓毀同向另輛行駛中的休旅車，休旅車瞬間被壓成鐵餅，車上一對母子受困，救出時，母親已無生命跡象，兒子也受重傷。

這起嚴重車禍發生在大坑山區一間知名庭園餐廳附近，從相關監視器影像顯示，59歲蘇姓司機當時駕駛滿載飼料的砂石車，沿東山路二段內線車道往市區方向行駛，行經事發路段時，砂石車疑裝載肥料過重，加上彎道與天雨路滑，導致失控向右傾斜翻覆時，竟直接砸中同向行駛在外側車道的本田休旅車，接著就發生後續驚悚場景。

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消防局獲報派遣轄區東山分隊等3個單位，出動消防車6輛、警備車1輛、救護車3輛、消防人員22名，由分隊長張啟原帶隊前往搶救時，只見現場飼料散落路面，已嚴重變形看不出車子原貌的休旅車，則被飼料淹覆，令人怵目驚心，消防人員立即利用破壞工具將受困車內的兩人救出。

經查，休旅車是由43歲的廖姓母親駕駛，當時搭載19歲的吳姓兒子外出，未料行經該路段時竟遇橫禍，吳男被救出意識不清、嚴重創傷，廖女則是當場已無生命跡象，連同意識清楚的砂石車蘇姓駕駛，都送往慈濟醫院搶救中。

台中市43歲廖姓母親今天上午開白色休旅車（畫面左側）搭載19歲吳姓兒子，行經大坑山區東山路段時，被一輛滿載飼料的砂石車失控側翻壓毀，圖為飼料車傾倒瞬間。（民眾提供）

台中市43歲廖姓母親今天上午開車搭載19歲吳姓兒子行經大坑山區東山路段時，被一輛滿載飼料的砂石車失控側翻壓毀，消防人員展開搶救。（民眾提供）

台中市廖姓母親今天上午開車搭載吳姓兒子行經大坑山區東山路段時，被一輛滿載飼料的砂石車失控側翻壓毀，現場飼料散落路面。（民眾提供）

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