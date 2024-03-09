國道被撞千萬勞斯萊斯租來的 修理費估都可當買屋頭期款

要價逾2000萬元的白色勞斯萊斯，今在國道遭後方大貨車追撞，一度誤傳駕駛是全聯董座林敏雄引起討論。（取自《記者爆料網》）

2024/03/09 15:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中山高速公路323.1公里處台南大灣段，今天近午發生1部要價逾2000萬元白色勞斯萊斯遭後方貨車追撞的交通意外，起初傳出勞斯萊斯駕駛是全聯董事長林敏雄，但全聯第一時間發聲明駁斥指是一起認錯人的烏龍事件；根據國道警方初步調查，千萬勞斯萊斯駕駛為60歲的鄭姓男子，該車是租賃而來，等於間接證實出車禍的並非全聯董座林敏雄。

國道第四公路警察大隊調查，26歲陳姓男子駕駛自小客貨車欲從外側車道變換至減速車道而緩慢行駛，鄭男駕駛的租賃勞斯萊斯緊急剎車，後方37歲王姓男子駕駛的大貨車，當時行駛外側車道，疑因未保持行車安全距離煞車不及，而撞擊，勞斯萊斯也往前推撞陳男所駕駛自小客貨車，造成3部大小車連環追撞；所幸該起事故無人受傷，國道警方於12點許排除，全案由新市分隊依規定處理。

請繼續往下閱讀...

有修車廠業者從照片上勞斯萊斯的損害程度判斷，修繕費用恐要超過400萬元，一旦肇事責任釐清過失方真的有得賠了。

車禍發生在國1北上323.1公里附近，這部白色勞斯萊斯Ghost在外線車道遭貨車追撞，導致車後方凹陷變形。

千萬勞斯萊斯車禍已引起矚目，駕駛下車處理交通事故並打電話聯繫時，被行經民眾拍下，認為長相神似全聯創辦人林敏雄，也意外成為各界討論的焦點。

稍早全聯也發出聲明，表示關於今日報導「國道1號貨車撞千萬勞斯萊斯，車主疑似為全聯董事長一事」為烏龍認錯人事件，請外界停止散播不實訊息，本公司特此澄清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法