真的不是拍片！轎車對撞鬥牛、轟6槍 台東街頭尬車大亂鬥

台東市民航路昨天凌晨發生兩幫人馬飛車追逐案，其中一車從鴐駛座出來的男子持道具槍射擊。（記者黃明堂翻攝）

2024/03/10 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市民航路昨天凌晨發生兩輛轎車對撞車禍，雙車撞後還在街頭推擠「鬥牛」，隨後現場遺留彈殼，涉案者全數逃逸；警方查出兩幫人馬共有十七人涉案，車輛至少十輛，有一人開六槍，子彈無彈頭，衝突中兩造各有一人受刀傷及被球棒打傷。警方逮獲十六人，查悉起因於債務糾紛，正追緝在逃者。

10車17人涉案 2人受傷

由於雙方公然在台東街頭上演黑社會飛車追逐尬車事件，囂張挑釁公權力，台東地檢署昨天強調，會從嚴、儘速、全力查辦到底，以維護社會秩序。

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警、消昨獲報民航路發生對撞車禍，抵達時見北向車道上有兩輛轎車，地上有彈殼，稍後獲報逮捕一名被人打傷的三十歲王姓男子，追查出是兩幫人馬深夜追逐。

挑戰公權力 檢：從嚴辦到底

路口監視器畫面顯示，至少十輛車參與，先是兩輛車高分貝駛過，接著第三輛在快車道上一百八十度車頭前後倒轉，與第四輛擦過，並與隨後駛來的第五輛車頭對接推擠，之後又來了五輛車，有人下車拿著球棒、有人持槍射擊，現場響起槍聲及叫罵聲；沒多久多數車輛駛離，留下對撞的兩車，過程宛如早期港片黑社會街頭飛車追逐場景。

扣道具槍 子彈沒有彈頭

警方表示，昨凌晨案發後，上午逮捕八人，後續又逮八人，有一人在逃；目前查知全案是以吳姓、廖姓男子為首，因債務糾紛，索債不成引發衝突，迄目前查獲一把道具槍，子彈沒有彈頭，另有球棒、刀械等犯案工具。

據了解，民航路只是第二現場，前晚先在台東市蘭州街一戶民宅，雙方談判債務不成，打了起來，各自離去後，在民航路與山西路口的超商巧遇，立即飛車追逐約三百公尺，衝突一分多鐘後自各離去，但後來又在鹿野鄉一處釋迦攤發生砸攤事件。

台東地檢署表示，吳、廖兩方人馬相約談判一言不合，進而發生肢體暴力、追砍、飛車追撞及槍擊等事件，涉嫌刑法妨害秩序、殺人未遂、傷害、恐嚇、毀損等罪，接獲台東警方通報後，已指派專責檢察官偵辦，吳、廖等人已拘提到案。

兩車在街頭對撞後，人全棄車跑了。 （記者黃明堂翻攝）

現場遺留下彈殼。（記者黃明堂翻攝）

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