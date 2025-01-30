嘉義大埔規模5.6地震 台鐵減速行駛、高鐵9列車臨時停車

今日上午10時11分嘉義大埔發生芮氏規模5.6的地震。（中央氣象署提供）

2025/01/30 11:02

〔記者林志怡／台北報導〕0121大埔地震餘震不斷，今早嘉義大埔再發生芮氏規模5.6的地震與多個規模4以上的地震。台鐵公司表示，地震附近區域路段依據影響程度，按照3級、4級地震影響規範減速行駛；高鐵公司則指出，地震期間有9列車行經受影響區域，因此臨時停車確保安全，目前已啟動應變程序，啟動路線及設施巡檢。

中央氣象署指出，今日上午10時11分嘉義大埔發生芮氏規模5.6的地震，地震深度僅10公里，屬於極淺層地震，嘉義縣大埔測得最大震度5強，台南市、高雄市、雲林縣、南投縣、彰化縣等也測得4級震度，台東縣、苗栗縣也有2級震度，詳細情況將於今日11時20分進行說明。

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對於這次地震的影響，台鐵公司說明，彰化、二水、斗六、嘉義、新營、善化、台南各4級，台中（山線）、沙鹿（海線）=彰化=岡山間按4級地震規定辦理。苗栗、三義、豐原、玉里各3級，香山=台中間、瑞穗=富里間按3級地震規定辦理。

依據台鐵規範，若遇4級地震區域，震後第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛；遇3級地震區域，第1趟列車以時速60公里慢行，確認路線無異狀後，第2趟列車即恢復原速行駛。

此外，高鐵公司指出，今日地震期間，台中至台南路段測得1至2級地震告警，共有9班次列車恰經受影響區域，臨時停車，以確保旅客安全，台灣高鐵公司現正依照地震應變作業程序，啟動路線及設施巡檢，巡檢期間，通過受地震影響路段，各車次將依速限降速行駛，可能因此造成延誤，敬請旅客見諒。

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