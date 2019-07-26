到最高法院查馬、扁分案？ 監委否認

2019-07-26 17:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委高涌誠、陳師孟、蔡崇義去年8月立案調查最高法院分案狀況，今天上午在監院內約談高院庭長周盈文後，中午臨時驅車到最高法院進一步調查分案規則，據了解，在二度到最高法院調查後，此調查案將在這一、兩個月內結案。對於有媒體報導，陳師孟到最高法院「順便」查陳水扁分案及馬英九洩密案分案，監委強調，跟馬、扁案一點都沒關係。

最高法院分案規則遭告發不透明，女法官楊絮雲去年因一直分配到複雜案件，上簽呈請調回台灣高等法院，知情人士表示，每個法官都希望調升到最高法院，但楊絮雲因為遭到「分案霸凌」，不到半年就請調回去，此一情形過去從未發生。

這名人士說，最高法院去年對外宣稱，5月初成立、全國第一間法院的「分案室」，是以電腦亂數分配案件，但這是在楊絮雲事件後才成立，楊絮雲認為這是用她的血淚換來，司法院不但沒有對「分案霸凌」做出調查報告，最高法院卻「沾沾自喜」對外宣傳電腦亂數的「分案室」，讓她忿忿不平。

據指出，高涌誠、陳師孟、蔡崇義去年8月也突襲最高法院查分案弊端，今天上午再度赴最高法院瞭解，前後約一個多小時，監委詢問書記官長徐昌錦，並打電話請楊絮雲的丈夫周盈文到最高法院與徐昌錦「對質」，周盈文還帶了一大袋資料。至於媒體報導，兩人在監委面前吵了起來，但與會人士受訪時不願證實。

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