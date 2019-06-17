破壞大法官「交錯任期制」！立委向監院陳情調查馬英九

2019-06-17 11:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱、律師黃帝穎今日至監察院門口，共同召開「揪出破壞大法官提名制度的始作俑者」記者會，質疑前總統馬英九在總統任內涉破壞大法官「交錯任期制」，並向值日監委陳師孟陳情，希望釐清當時總統府相關責任。

律師黃帝穎痛批，馬英九在2008年總統任內提名5名大法官，破壞原本設計完整的大法官交錯任期，以總統令明定任期至2016年10月，而非依「司法院組織法」第5條規定，「大法官出缺時，其繼任人之任期至原任期屆滿之日止」。

黃帝穎指出，馬英九提名大法名時，直接指定大法官8年任期，而不是補足至原任缺額的任期，用這樣方式打破「交錯任期制」，今日是來向監察院陳情，馬政府當年違法任命情事，希望還原歷史真相，追究相關責任。

立委鍾佳濱表示，半個月前總統蔡英文提名4名大法官，當時有人質疑蔡總統任內就提名兩次大法官，但這不是蔡所造成，馬英九當總統分別在2008、2010、2011、2015年4次提名大法官。

鍾佳濱提及，馬英九當時提名大法官直接任命8年，明顯牴觸「司法院組織法」，將請監委調查總統府是否涉及違法。

對此，監察委員陳師孟今日受訪表示，他會請監委裡面具司法及法律專業一起來查，或移給他們調查處理。

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