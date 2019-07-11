醫師勾結黃牛詐保遭監委糾正 台大醫院：已建立吹哨者機制

2019-07-11 21:43

〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院前骨科醫師洪立維在任職該院期間，涉勾串勞保黃牛詐保逾6年，去年遭台北地檢署起訴，監察委員調查認為，台大醫院長期疏於監督管理，自清作為更欠積極，進而提起糾正並促行政院督同所屬檢討。台大醫院今晚表示，當下已檢討、改善，並建立吹哨者機制。

根據檢廉調查，洪立維涉嫌於2011年起，勾結勞保黃牛開立約300份不實診斷證明書，詐騙勞保局失能津貼約7000萬元。

台大醫院指出，此案為醫師個人行為，當事人於事發後已離職，並強調該院得知後，已立即啟動院內檢討與建立改善機制，以強化各類失能診斷證明書開立的內部控管與查核機制，避免類似情形再發生。

台大醫院具體說明因應機制，包含增設專人針對每份失能診斷證明書進行各項行政查核；證明書寄出前，均有審慎行政審查；在檢視查核中，若未符合開立診斷證明書日期應於初診日期後1個月以上、門診次數應大於3次、該院手術病人是否為執行手術醫師開立等其中之一，將退回修正，並請醫療科部主管再行確實查核，以確保無疏失情形發生，並且每月彙整各科部相關報表，提供醫療科部主管審視稽核。

台大醫院也強調，已建立吹哨者機制，該院同仁若發現異常均可通報，由專責單位進行調查，若為事實，則給予獎勵。

此外，台大醫院說明，針對醫師教育部份，除了現有基礎課程外，並強化醫師及各職類醫事人員在職教育訓練，增設進階教育訓練課程，包含醫學倫理暨法治教育課程，製作各種範例及教材，以資遵循，並列為必修課。＃

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