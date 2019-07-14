監院委員會改選 陳師孟諷馬系監委「吃相」實實在在

2019-07-14 00:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟在最新的「尖尾週記」表示，監察院週二院會的重頭戲是下年度7個常設委員會改選召集人，以及有廉政委員會與預算規劃與執行小組的成員改選，但馬系監委毫不留情、能吃就吃，最後贏者全拿、不留一席，「吃相」就是如此實實在在。

陳師孟指出，6個常設委員會的召集人全部被馬系監委奪下，只剩一個司法及獄政委員會由英系監委當選；這是不幸中的大幸，因為他自始就以「淘汰恐龍」為職責，有幾個未結的政治性案件未來都得通過這個委員會，這下子不必擔心以後被無理杯葛。但所有其他的委員會都掌握在馬系手中，確也不是滋味。

陳師孟說，預算小組的5席與廉政委員會的7席，充分說明了馬系監委的「吃相」：這兩個組織的選舉是採用「全額連記法」，這種投票辦法的特點在於，當雙方票數不等時，人多的一邊只要打定主意、事前規劃，就必定能通吃。

陳師孟解釋，當天英系有11位委員在場，即使有規劃人選，每人最多只能獲得11票，但馬系有15人在場，所以即使都跑掉3票還是穩贏。這個選舉制度把他們的人數優勢發揮到極致，加上他們的毫不留情、能吃就吃，最後贏者全拿、不留一席。

陳師孟說，其實他無意爭取擔任委員，沒有入選可以省下時間辦自己的案子。但是客觀事實是在全體監委中，只有他是經濟學者，照講在預算規劃與廉政方面應該有「一席之地」，但結果馬系委員不問專業、只分敵我，全部打包拿去，藍委的「吃相」就是如此實實在在，好看？難看？那是用來鬥爭別人的話術。

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