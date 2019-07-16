律師法修正延宕多年 監院要求法務部檢討改進

2019-07-16 11:45

〔記者謝君臨／台北報導〕制定至今已逾70年的「律師法」，其修正草案現於立法院審議中；監察委員高涌誠調查認為，法務部消極研修「律師法修正草案」，致延宕多年，造成律師團體分裂，也讓各機關與律師團體之間的溝通滋生紛擾，爭議日漸增加；監察院已通過調查報告，要求法務部檢討改進。

監委指出，「律師法」自1941年制定施行至今已逾70年，自2000年1月修正後，仍有諸多條文不合時宜，迄今均未再修正。法務部雖自2006年成立「律師法研究修正會」，並於2015年1月及12月兩度擬具修正草案函送行政院審查，但內容似有違反律師自律自治精神，影響律師執業權益等諸多缺失。

而後，行政院於2016年5月將草案退回法務部，囑咐依同年5月政院審查「律師法修正草案」第2次會議結論，及參酌政院與民間司法改革基金會、V Taiwan共同舉行「律師法」修法意見問卷調查的結果辦理。

但法務部至去年1月對外公告「律師法」草案，均未有積極進展，已歷時3年半之久，法務部消極研修致「律師法修正草案」延宕多年，確有違失。

監委表示，關於律師入會制度議題，法務部於去年7月第三度函報行政院的「律師法修正草案」，仍採主區兼區制，未依政院所囑依民間司改會及V Taiwan共同辦理「律師法」修法意見問卷調查的結果，94%律師贊成落實「單一入會全國執業」制度。

而政院積極召開研商「律師法修正草案會議」共17次，於今年4月函送立法院，政院版的「律師法修正草案」，律師入會制度改採單一會籍制，法務部未依政院所囑，不無檢討空間。

監委說，法務部對於台北律師公會於2017年9月退出全聯會的原因，是「單一入會全國執業」、「全聯會的會員代表比例」及「繳交全聯會的會費」等爭議；法務部基於律師自律自治及主管機關的立場，雖多次於不同場合促請雙方積極溝通對話研商解決之道，但對於全聯會與北律公會的分裂，北律、各地方公會與全聯會間的爭議日漸增加，法務部未積極介入處理，不無檢討空間。

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