曲棍球案「勿因政治讓專業失焦」 監委王美玉對內開砲

2019-07-09 12:52

〔記者謝君臨／台北報導〕檢察官陳隆翔因偵辦「曲棍球協會詐領公款案」，5月遭監察院彈劾，而後該案監察委員高涌誠、蔡崇義公布調查報告，羅列11項疏失；對此，另名監委王美玉稍早發表新聞稿，強調「不要因為政治讓專業失焦了！」

針對曲棍球案引發的爭議，監委王美玉表示，她於6月12日在監院司法及獄政委員會有關「曲棍球案」引發社會爭議的發言，連日來因他人轉述，媒體多有報導，但因轉述與報導內容均有落差，她公佈當天發言內容如下。

王指出，權力濫用會到沒有節制的地步，此案凸顯了監院面臨的危機，以及彈劾審查會委員的高風險責任。「因為政治讓專業失焦了」。王說，去年勇敢加入司獄委員會，但因一年來司獄委員會爭議的政治案件多到不符合比例原則，讓她這個非法律人被迫離開該委員會，因為她沒辦法為每一個案件背書。

針對「曲棍球案」爭議，王說，兩位調查委員，高涌誠是人權律師，蔡崇義是優秀法官，但是他們在本案的辦案方式是令人憂慮的。王說，她是參加首次審查會，那次彈劾沒有通過，5月第2次審查會彈劾才通過，但是看了調查報告才發現，報告一改再改，已經不是當時她參加審查會時的那個彈劾版本。

王質疑，「請問犯罪事實改變要如何論罪？」這對參加首次審查會的委員十分不公，「也陷我們於不義」，尤其立法院修改了監察法，以後彈劾一律記名投票，她在首次審查會投下不成立票，因為當時事實基礎所構成的彈劾案文完全不同，但如以後來的版本，可能影響她的心證。這是很嚴重的程序問題，就像答案「第1次寫蘋果，第2次寫香蕉，要怎麼論斷？」

王說，如果如同第二次的調查報告補充的這麼多，是檢察一體的考量，「那麼請問為何沒有彈劾檢察長？」「這個案件緩起訴是有經過職權上再議的，檢察長為何沒責任？」

王表示，調查委員說此案問彰化地檢署半年，要求他們自律，彰檢不處理只好彈劾，「這豈是我們調查的程序？」調查報告還沒有提出來要求對方改進，就口頭先要求對方自律，「這樣對嗎？」正常程序是提出調查報告、糾正或檢討改進，不滿意再質問，再彈劾，調查委員卻說因為要求對方自律未果只好彈劾，請問沒有提出調查報告如何要求檢討改進與自律？

王說，社會對監院的反彈可以從監委高鳳仙、高涌誠提出的另一件彈劾案看出端倪，警察失職被懲戒，檢察官職務法庭卻判不付懲戒，檢察官是偵察主體卻不付懲戒？這是社會反彈氛圍所致，「監院自己怎麼想呢？」她覺得遺憾的是，這樣的氛圍會讓很多亟待救援的案件，正義無法伸張。

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