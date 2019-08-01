分案霸凌爭議 最高法院：是制度問題，不是故意惡整法官

2019-08-01 20:38

〔記者張文川／台北報導〕最高法院前法官楊絮雲，去年4月因懷疑最高法院「分案霸凌」，以家庭因素請調回任高等法院，監察委員陳師孟等3人上週赴最高法院約詢；對此，最高法院今發新聞稿指出，絕無刻意分案不公或利用分案制度惡整楊絮雲，是因前年最高院民事庭長暨民事法官司法事務分配小組會議，做出兩項決議，致使當時身處商事專庭的楊絮雲分到較多繁重案件，「是當時分案方式與制度的問題」，絕非故意惡整楊。

最高法院強調，和楊絮雲於前年9月7日同期至最高院到任的5位法官，楊絮雲與3位法官當月各分案10.5件，彭昭芬11.5件，並非全部分給楊。

新聞稿指出，最高院「民事庭庭長暨民事法官司法事務分配小組會議」在前年8月16日做出決議：「新到任法官不依往例加分『底案』12件」，目的是為了減輕新到法官的壓力；8月28日又決議「存科待分的抗告、聲請事件，自9月起分由全部法官審查，但扣除5位新到任法官和2位審查股法官」，以消化當時已累積逾千件的聲請、抗告案。

由於這2個事務決定，使得前年9月除了這7位法官，其他民事法官分到的案件，折計後已達單月13件的上限；同月第2週後，商事專庭的其他6位法官都已達13件上限，而當時商事案件並未列為繁重輪分案類，而是與一般案件一起分案，因此造成8件商事「訴」字案件都分給楊絮雲。

最高院強調，這是當時最高院的分案方式與制度的問題，絕非故意整楊，此事件發生後，院方已重新檢討分案方式、改善電腦分案程式設計的漏洞，成立分案室公開分案，參數條件也會在分案當日向所有法官公告，各案類分案條件與結果一目瞭然，也取消了特殊商業事件專庭，由全體民庭法官隨機電腦輪分。

最高法院表示，此事發生後，書記官長徐昌錦雖非本事件的分案法官，但為還原事實真相，積極進行調查，並向楊絮雲及楊的老公周盈文庭長說明調查結果，但不被對方接受。

司法院資訊處長王金龍也出示投標和決標文件，指出2003年最高法院就已採全面電腦分案，沒有人為操作的可能，但當時系統設計仍是保密分案，2012年廢除保密分案後，仍繼續使用，當時的分案系統並沒有將專業案件和一般案件分開、以獨立輪次分案，才會造成楊絮雲一人分得多件專業案件的狀況，而去年6月啟用的全新分案系統，已經解決相關瑕疵和問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法