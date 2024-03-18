「山道猴子」GG了 普通重機追撞高價公路車

普通重機追撞要價不斐的公路車，恐付出慘重代價。（中埔警分局提供）

2024/03/18 10:39

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕重機聖地嘉義台三線「阿婆灣」附近，3月17日中午發生普通重機高速追撞鏟飛公路車交通事故，致31歲公路車女騎士身體多處擦挫傷送醫治療，事件發生後，眼尖網友發現這部被撞公路車要價不斐，打趣稱「山道猴子不長眼恐付出慘重代價」。

嘉義縣消防局3月17日中午1時01分獲報，指番路鄉草山村永興附近發生事故，立即派遣人車前往，到場後發現為機車與自行車車禍，傷者1名女性年約31歲，身體多處擦挫傷意識清楚，現場給予緊急處置後由救護車送往聖馬爾定醫院診治。

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警方調查，17歲陳姓男子無照駕駛普通重機車，17日中午12時46分行駛至台3線阿婆灣附近，不慎自後方追撞騎自行車的謝女，陳男及謝女皆為四肢擦挫受傷，2人由救護車分別送往醫院就醫，皆暫無生命危險，雙方酒測值都為0，詳細肇事原因正由警方調查釐清中。

目擊者表示，女騎士騎著公路車緊靠著路旁慢慢地往上爬坡，沒想到普通重機車突然從後追撞，把公路車連人帶車撞翻，女騎士被撞飛出去，重重摔在地上，公路車也被撞得支離破碎。

網友指出，女騎士騎乘的公路車輪組是「CADEX」，價格不菲，光是輪組最便宜就要9萬，還不算上車架，整輛車組起來恐怕上看30萬元，諷稱「猴子這下要賠大條的了」、「30萬跑不掉了」。

普通重機追撞要價不斐的公路車，恐付出慘重代價。（中埔警分局提供）

要價不斐的公路車被撞得稀爛。（中埔警分局提供）

要價不斐的公路車被撞得稀爛。（中埔警分局提供）

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