北市1歲男嬰被餵餿水、打斷4顆牙... 狠心保母姊妹延押2月獲准

同為保母的劉姓姊妹2人，均已被台北地檢署聲押禁見獲准。（資料照）

2024/03/11 11:56

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市一名1歲大的男嬰，去年因噎奶送醫不治，醫院發現男嬰的左側骨盆變形及額頭骨凹陷，通報家暴案件；檢警會同法醫查出，男嬰除內傷之外，全身有多處皮外傷，牙齒還斷了4顆，認定是遭施暴，涉案劉姓保母被羈押後，同為保母的劉女妹妹也涉案，姊妹倆還彼此分享餵餿水等「虐嬰心得」，一併依虐童致死罪聲押禁見獲准。

檢警調查，去年10月，受害男嬰經社會局及兒童福利聯盟安排下，轉交給有執照的劉姓保母照護，不料劉女才照顧不到3個月，就傳出男嬰受虐枉死憾事，檢警會同法醫相驗男嬰遺體，發現其四肢及身體遍布傷痕，額頭骨及骨盆也因外力而受到嚴重傷勢，認定男嬰死於家暴。

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今年1月，劉姓保母到案後先被羈押禁見，檢警另查出她妹妹也涉案，姊妹倆還分享反綁男嬰雙手等「虐嬰心得」，因此拘提劉女妹妹到案，2女先後被台北地檢署聲押禁見獲准，2個月押期屆滿後，台北地院已裁定延押2月。

檢警調查，劉女平日與妹妹輪流照顧男嬰，姊妹倆卻將男嬰當成出氣筒，動輒打罵凌虐，還在浴室之內餵男嬰吃餿水或烤焦等有害健康的食物，導致正值發育的男嬰長期營養不良，最終小小的身子禁不住無情凌虐，於去年底不幸離開人世。

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