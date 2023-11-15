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2歲童喊胸口痛嘔吐竟「肋骨骨折」 保母涉虐2萬交保

2歲男疑遭虐，保母2萬元交保。示意圖。（資料照）

2歲男疑遭虐，保母2萬元交保。示意圖。（資料照）

2023/11/15 16:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名2歲男童被爸媽從保母家帶回家時，嚷著胸口很痛，吃飯還一直吐，爸媽焦急送醫，醫院驗傷後發現男童肋骨骨折，但小男童說不清受傷原因，醫院通報後，爸媽直指是保母所為。檢警調查發現，許姓保母刪光自己和母親的對話紀錄，認定她有滅證之虞，向法院聲押，但法官認為檢警已掌握相關事證，依比例原則裁定許女2萬元交保。

檢警指出，家住三民區的男童，今年1月開始到許姓保母家接受照顧，每天傍晚再由爸媽接回家。今年4月間，男童從保母家離開後，捂著胸口直喊痛，回到家後飯也吃不下，好不容易吞了幾口飯，結果又吐了出來，爸媽驚覺狀況不對勁，趕緊帶著孩子去醫院急救。

男童經醫院檢傷後，發現他肋骨出現骨折，但說不清楚為何受傷，只說曾被保母打過，爸媽懷疑孩子身上的傷與保母有關，去保母家興師問罪，保母推稱什麼都不知道，爸媽氣得報警提告。

檢警請醫院再度對孩子再進行精密檢查，檢查報告出爐，確認孩子傷勢是外力所為，且已有骨痂，檢警根據相關事證，認定保母涉嫌虐童，14日發動搜索，帶回許姓保母偵訊。

據悉，許姓保母領有合格證書，除了2歲男童，還有照顧其他小孩，她到案後堅稱自己沒有動手打小孩，也不清楚小孩為何受傷，檢警發現，許女的手機對話紀錄都已刪光，懷疑她有滅證之虞向法院聲押，但高雄地院法官認為，許女雖然曾和母親討論過案情，並刪除對話紀錄，但她及母親的手機都已扣案，本案案發迄今已有數月，除有相關調查作為外，相關證物也都保全，加上本案被害人僅有1人，男童現在也不是由許女顧，並無證據足以證明許女有反覆實施同一傷害犯罪之虞，經以比例原則權衡，認為她無羈押必要，因此裁定2萬元具保候傳暨限制住居。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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