第3次酒駕撞死年輕製茶師 茫然站著就能減刑輕判？

2019-08-09 10:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕有兩次酒駕前科的男子涂勝寶（34歲），去年酒後開車於南投縣名間鄉逆向超速疾駛，把年僅23歲的蘇姓製茶師撞死，一審以他自首可減輕徒刑為由，輕判徒刑3年2月，檢方上訴二審，台中高分院認為，涂男根本沒有自首，警察見到他茫然站在車旁，主動問他是否為肇事人，他才承認肇事，另外，涂男沒有賠償死者家人，沒有和解取得原諒，「犯後態度」無從當成從輕量刑的考量，又是第三次酒駕，據此撤銷原判決，改判徒刑4年2月，比一審加重1年。

判決書指出，國中畢業的涂勝寶是南投縣人，以販雞為業，2012年與2013年5月有酒駕判刑記錄，第二次酒駕判刑5月，同年11月易科罰金15萬元執行完畢，去年10月6日凌晨，他酒後開車返家途中，在名間鄉名松路逆向超速疾駛，撞死騎機車的23歲蘇姓製茶師，酒測濃度達0.57毫克。

南投地院一審時，涂男坦承酒駕撞死人，一審雖認為他有酒駕記錄，且於第二次酒駕易科罰金執行完畢後的5年內再犯，依累犯加重其刑，但又認為涂男當時向馳抵的員警自首，符合減刑要件，刑法第185條之3規定，酒駕致人於死罪可判刑3年至10年（今年6月已修法施行，增訂5年內再犯而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑），一審輕判徒刑3年2月，量刑僅比法定最低的3年略高2個月。

南投地檢署上訴二審，指涂男素行不佳，沒有給死者家屬任何賠償，一審判刑太輕，台中高分院傳喚南投警分局崁峰派出所謝姓警員，他作證說，抵達現場時，涂男站在車外，意識顯得茫然模糊，他見涂男汽車損壞，立即懷疑涂男是肇事者，上前詢問涂男是否肇事人，涂男才承認是他肇事。

二審認為，自首是犯罪尚未被發覺前，向檢警等公務員，自行申告犯罪事實，涂男被警察懷疑肇事，由警察主動詢問，他才坦承是肇事者，這不是自首，另外，死者年僅23歲，本有大好人生，卻被涂男酒駕撞死，死者雙親承受白髮人 送黑髮人的傷痛，涂男至今沒有賠償死者家人，沒有取得對方諒解，雖坦承犯行，但「犯後態度」無從作為減輕量刑的考量，據此撤銷原判決，改判徒刑4年2月，比一審加重1年，可上訴三審。

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