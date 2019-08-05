酒駕男拒檢衝撞 警轟2槍逮捕

2019-08-05

〔記者王俊忠、陳薏云、姚岳宏／綜合報導〕新北市及台南市接連發生汽車駕駛不配合攔查，還衝撞執法人員，警方大膽用槍，其中台南警方連開2槍，逮到涉嫌酒駕的林男，新北警方對車輛後輪連開9槍，可惜楊男仍突圍逃逸。

30歲林男4日凌晨喝酒後開著休旅車，在台南市北區涉嫌闖紅燈，巡邏警方示意攔檢，林男加速逃逸到公園路、公園北路口，欲衝撞員警，警方對空開1槍，林不理會，再朝座車後輪開1槍，林加速逃逸，警方通知警網攔截，追逐了2.3公里將車攔下，所幸無人受傷，林男酒測值0.47毫克，警方依公共危險罪嫌移送法辦。

新北警射車輪9槍 嫌犯逃逸

而新北市板橋分局大觀派出所員警3日晚間，則在板城路發現一輛藍色轎車可疑，大觀派出所長陳文彬與警員陳淑瑛上前攔查時，40歲楊男趁警方查詢車籍資料時，倒車衝撞，陳文彬連人帶車倒地，造成左手臂擦挫傷，警用機車也受損。

楊男加速逃逸，陳文彬負傷爬起，朝車輛後輪連開5槍，陳姓女警也開了4槍，但車子仍突圍逃逸。

警方在合安一路找到該轎車，駕駛已棄車離去，正全力追緝楊男。

另25歲林姓詐欺通緝犯，3日深夜11點多在台南市安南區安中路1段違規停車，安中派出所員警上前取締，發現林男被彰化地檢署通緝，員警欲將林銬上手銬逮捕，林拒捕還推倒執勤員警，派出所長蔡明宮對空開1槍警告，才將他制伏，移送地檢署歸案。

警署︰支持警合法用槍

警政署表示，支持員警合法用槍，強調警察工作本就極具危險性與不確定性，且員警遭受歹徒或犯嫌攻擊的頻率日趨升高，警察同仁應依法嚴正執法，毋須退卻，也呼籲民眾對警察執行公務應予配合，共同維護社會安全。

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