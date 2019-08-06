罰不怕？酒駕重懲上路 南投案件未減反增

2019-08-06 08:03

〔記者謝介裕／南投報導〕酒駕重懲新制從7月1日開始實施，迄今屆滿1個月，據南投縣警察局交通隊統計，涉及酒駕的汽車及機車案件，合計147件，若與去年1至7月同期相較，還增加87件，並未如原先預期減少，令人不禁要問難道罰不怕?

據警方資料，7月1日至8月5日截止，酒駕舉單汽車7件、機車28件，涉及公共危險罪嫌移送的汽車27件、機車70件，拒絕接受酒精檢測的汽車2件、機車4件，另有9件因駕駛吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上，導致同車乘客被連坐處罰，汽車共45件、機車則有102件，合計147件。

南投縣警察局交通隊組長李安景說，酒駕重懲新制上路後，所有違規行為均從嚴、從重處罰，哪怕汽車酒駕拒檢、拒測，昔日僅9萬元，新制第1次便從18萬元起跳，第2次36萬元、第3次54萬元，以每次18萬元的罰鍰逐次增加，且不設上限，罰則可說是相當的嚴厲，原想酒駕案件應會比去年少，怎料，竟不減反增，今年1至7月止，酒駕件數總計1225件，較去年同期1138件，還多出87件。

警方分析表示，上述案件中，約有3成是2犯以上的累犯，與其說是「罰不怕」，倒不如說是「未記取教訓」，才會心存僥倖、賭運氣的心態作祟，因而觸犯「酒後不開車、開車不喝酒」法規，日後警方除持續加強交通安全宣導以外，也會針對餐廳、熱炒店、KTV等轄內易發生酒後駕車違規、肇事的場所，規劃取締酒後駕車專案勤務，提高執法強度及密度，展現「酒駕零容忍」的決心，進而讓社會大眾建立更正確的法治觀念。

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