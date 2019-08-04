酒駕闖紅燈拒檢衝撞 警開2槍追2.3公里逮人

2019-08-04 16:45

〔記者王俊忠／台南報導〕一名30歲林姓男子於4日凌晨喝酒後駕駛白色休旅車，行經台南市北區台南二中附近路口時涉闖紅燈，巡邏警方示意攔檢，林男加速逃逸到公園路、公園北路口，竟欲衝撞員警，警方先對空開1槍、再朝林男座車後輪開1槍，林開車繼續逃竄到2.3公里遠的中西區西羅殿附近，才被警方攔下，林男酒測值達0.47。

據了解，林男座車逃到北區公園路、公園北路口時，追逐的五分局李姓員警再示意攔查，林仍拒檢、開車欲衝撞員警，李員即先對空開1槍示警，林竟不理會，李再朝休旅車後輪開第2槍，林仍駕車加速逃逸，警方通知線上巡邏警網發動攔截圍捕，一路追逐約2.3公里遠，才在中西區西羅殿附近攔下人車，幸警、民雙方均無人受傷。

台南市警五分局開元派出所及偵查隊到場將林逮捕，酒測發現林男酒測值達0.47，已超標，並調查林男沒有涉及其他刑案或通緝案，警方依公共危險罪嫌將他移送法辦。

另一名身材壯碩的林姓詐欺通緝犯（25歲），於3日深夜11點多在台南市安南區安中路1段違規停車，安中派出所員警上前取締、發現林男被彰化地檢署通緝，員警要將林上手銬逮捕，林拒捕逃逸，還推倒執勤員警，派出所長蔡明宮見情況危急，對空開1槍警告才制伏通緝犯，移送地檢署歸案。

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