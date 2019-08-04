酒駕新制首月加強取締 苗栗違規不減反增

2019-08-04 18:49

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為嚇阻酒駕，今年7月起酒駕新制上路，罰則全面提高，但根據苗栗縣警察局統計，全縣上月酒駕違規件數共253件，較去年同期不減反增，令人質疑是否重罰嚇阻效果有限？苗縣警局交通隊長張俊銨表示，因應新制上路後，警方加強執法，才使取締件數攀升，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免害人害己。

為遏止酒駕，7月1日起酒駕違規不僅罰金大幅提升，且採累進制；此外，吊扣駕照的處罰期限延長、釀重傷死亡者更直接吊銷駕照、沒入車輛，不得再考領；新制也增加同車乘客連坐處罰；自行車、電動自行車、三輪車等慢車也全面納入規範。

警︰加強執法才使取締件數攀升

然而罰則雖大幅提升，但苗栗縣統計新制上路後首月酒駕取締件數，共開罰253件，較去年7月的245件增加8件，重罰似乎尚未收到嚇阻成效。

張俊銨指出，依第一個月取締結果就判定新法成效尚言之過早，苗栗7月酒駕取締件數較去年同期微幅增加，研判主要原因是新制上路的頭3天，配合全國全面大執法，再加上警方加強佈點及攔檢次數，所以查察績效提升。

張俊銨強調，貫徹酒駕零容忍政策，警方仍會持續加強取締，呼籲民眾切勿心存僥倖，被抓到不僅挨罰荷包大失血，若肇事釀禍更是永生難以挽回的遺憾。

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