酒駕重懲新制上路1個月 桃園取締千件開罰逾6千萬元

2019-08-05 13:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕酒駕處罰新制7月1日上路，桃園警方到7月31日止共取締酒後駕車1060件，最高開罰金額估計超過6000萬元，警方說，其中57件是乘客挨罰，因他們搭乘車輛的駕駛人酒測值超過0.25MG/L，也被舉發，可處600元以上、3000元以下罰鍰。

警方統計，7月份取締的酒駕違規共1060件，包括駕駛人酒測值超過0.15MG/L的汽車駕駛74人、機車騎士245人；酒測值超過0.25MG/L達公共危險罪的汽車駕駛165人、機車騎士436人，920人最高可開罰5600餘萬元。

拒絕接受酒精檢測的駕駛人與騎士共25人，將各開罰18萬元，是新制上路前罰鍰9萬元的兩倍，至於新制增加規範「駕駛酒測值逾0.25MG/L，同車18歲以上、70歲以下乘客，將罰600元到3000元」，也有57人收到罰單。

其餘違規還包括毒駕1人、行經臨檢處所不停車受檢1人、明知駕駛人酒駕而不予制止的車主3人、慢車違規53件等。

警方說，去年7月1日到7月31日，警方取締酒駕違規共907件，較今年同期的取締數量稍少，主因是今年警方針對新制上路排定密集勤務，加上民眾未必對於酒駕處罰新制有充分了解。相信違規的駕駛人或騎士被重罰後，會讓更多民眾了解酒駕處罰新制而產生懲儆效果，就能有效減少民眾的酒駕行為。

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