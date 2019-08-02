農曆七月鬼門開！酒駕累犯殯儀館「實地教育」皮皮挫

2019-08-02 16:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆七月鬼門開！台北區監理所板橋監理站，挑選在今天與殯葬管理處、台灣酒駕防制社會關懷協會共同合作，在新北市立殯儀館景福廳辦理酒駕再犯實地教育課程，79位酒駕再犯學員，到布置好的靈堂內、望著緩緩推出來的棺木，農曆七月的時辰加上殯儀館冷冽的氛圍，不由得令人寒毛直豎，當場有學員承諾「再也不敢酒駕了！ 」

台北區監理所為遏止酒駕再犯，今天在新北市立殯儀館景福廳辦理酒駕再犯實地教育課程，主辦單位為節省經費，還重覆使用前面一組告別式的布置，讓酒駕再犯學員臨場感十足。

主辦單位表示，此次共計79位酒駕再犯學員見證死亡的最後歷程，體認生命的可貴，則能學習尊重他人生命、杜絕酒後開車的行為，現場肅穆凝重的氣氛、回想自身不負責任的酒駕行為，很可能導致車毀人亡的悲劇，甚至禍及無辜他人，當場有12位學員立誓不再酒後駕車。

台北區監理所板橋監理站於今年3月辦理首場殯儀館實地教育課程，引發社會迴響，參與學員有高達92%表示日後喝酒絶不再開車，顯示殯儀館實地教育具有震撼效果。

主辦單位這次趁農曆七月鬼門開之際、殯儀館使用率較低的時節，再度赴殯儀館辦理實地教育課程，呼籲大家珍惜自己及他人的生命，台北區監理所長王在莒呼籲，酒駕害己又害人，絕不容許，希望參與講習教育的學員有所警惕，酒後可以「指定駕駛」或「代客叫車」，絶對不開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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