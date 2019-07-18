翁啟惠洗刷污點失利 關鍵在於他做了這件事...

2019-07-18 12:59

〔記者吳政峰／台北報導〕公懲會認定中研院前院長翁啟惠透過人頭持有浩鼎股票，卻未據實申報，有「財產申報不實」與「未揭露可能利益衝突」兩項違失，4月3日判「申誡」處分。翁啟惠則以監察院訴願審議委員會已撤銷「財申不實」裁罰為由，5月間提起再審。公懲會審理發現，翁2013年在美國有申報賣股票的所得，可見得他是股票的實際擁有者，在台未申報的違失甚明，駁回再審之訴。

公懲會指出，雖然監察院訴願決定撤銷翁啟惠的「財申不實」行政裁罰210萬元，但士林地院對於浩鼎案的無罪判決確定書中寫道，翁啟惠2011年間以浩鼎大股東鄭秀珍名義持有800張浩鼎股票，之後賣出271張，當時負責保管與執行買賣股票匯款、報稅事宜的浩鼎董事長張念慈特助張穗芬在文件上註明「應由翁啟惠繳納稅額」，而翁啟惠2013年在美國也確實申報了這筆賣股票的個人所得。

公懲會認為，翁啟惠雖然主張「人頭股票是成年子女的，無須申報」，並提出監察院的訴願決定書佐證，強調有新事實可再審，但資料顯示，實際上翁啟惠仍掌控這些股票，而他在台也確實「財申不實」，訴願決定不足以撼動原判決的基礎。

「未揭露可能利益衝突」部分，公懲會指出，原判決已敘明翁啟惠應受懲戒的事實、所憑證據、依據法律，核閱後並無顯然不合於現行法律的規定或違反司法官解釋，也沒有足以影響判決結果的重要證據未斟酌，翁啟惠提起再審之訴並無理由。

綜上，翁啟惠以「適用法規顯有錯誤」、「發現確實之新證據，足認應變更原判決」、「就足以影響原判決之重要證據，漏未斟酌」提起再審，公懲會認為均無理由，駁回再審之訴。

原判決認定，翁啟惠擔任中研院院長期間，2012年12月23日向監察院申報財產時，未據實申報以鄭秀爭名義所持有的529張浩鼎股票，有財產申報不實違失；此外，，翁啟惠以鄭秀珍名義所取得及女兒翁郁秀所有的3529張浩鼎股票，技轉時依規定應揭露可能的利益衝突，但他卻未依規定申報，有利益衝突的違失。原判決認定翁有這兩項違失，至於監察院彈劾文中的其他6項違失則不成立，因而給予最輕的「申誡」處分。

翁啟惠目前人在國外，尚未回應，律師表示，待翁啟惠了解判決理由後，再決定是否要對外說明。

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