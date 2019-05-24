財產申報案翁啟惠提訴願勝訴 監院撤銷210萬罰鍰

2019-05-24 16:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕前中研院長翁啟惠因財產申報不實，被監察院處210萬元罰鍰，不過，監察院訴願審議委員會日前做出裁決，認為翁未構成故意要件，決定撤銷翁啟惠的行政處分。監察院強調，此部分與翁啟惠遭彈劾、被公懲會處以申誡的部分，是兩回事。

監察院官員表示，監院原認定翁啟惠有連續2年故意隱匿財產未申報，依照「公職人員財產申報法」第12條第1項，在2012年的部分處150萬元、2013年處60萬元，共210萬元的罰鍰。不過，翁啟惠對此不服，提出訴願，監察院於是在今年3月28日召開訴願審議委員會。

官員解釋，雖然在3月底開了訴願審議委員會，但由於有一半是外聘的專家委員，加上翁的律師要求言詞辯論，因此開完會後，還要把言詞辯論做成會議紀錄，再給訴願委員一一確認，因此「訴願決定書」是在公懲會判決翁啟惠申誡後才出爐的，並於5月3日發文。

監察院在2017年彈劾翁啟惠8項違失，公懲會在今年4月3日判決翁啟惠申誡，但只認定翁啟惠未依法據實申報財產、未揭露可能發生利益衝突情事等2項有違失。

官員解釋，翁啟惠若對公懲會的判決不滿，必須要上訴，但現行公懲會判決是「一級一審制」，換言之，並沒有救濟管道。

對於外傳監察院撤銷翁啟惠的彈劾卻未及時通知，害翁啟惠被懲戒，監察院嚴正否認，並表示「從第一屆到五屆從未撤銷過彈劾案」，「監察法」也沒有所謂的「撤銷彈劾」，只有「重新審議」與「複查」的程序。

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