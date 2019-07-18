翁啟惠懲戒案再審失敗 公懲會駁回其訴

2019-07-18 10:01

〔記者吳政峰／台北報導〕中研院前院長翁啟惠被公懲會認定在「浩鼎案」上有兩項違失，4月3日判「申誡」懲戒，5月間，翁啟惠以其中一項違失「財產申報不實」已獲監察院訴願審議委員會撤銷罰鍰為由，主張有新事實新證據，聲請再審，公懲會特地為此公開審判，審判長石木欽花了一個多小時傾聽他的主張，惟18日仍駁回再審之訴。翁啟惠雖敗北，日後若有新事實，仍可聲請再審。

原審認定翁啟惠在浩鼎案中，未申報以鄭秀珍名義所持有的529張浩鼎股票，涉犯財產申報不實；其次，原審指翁啟惠在技轉時，沒有依規定揭露持有浩鼎股票，違反利益衝突。公懲會判定翁有以上兩項違失，給予公懲法中最輕的懲戒處分。

翁啟惠自認清白，指公懲會是依照監察院的彈劾文判決，但「財申不實」部分，監察院除了彈劾，還另外裁罰210萬元，後來罰鍰的處分已經訴願審議委員會撤銷，代表並無財申不實的問題，因此連帶的利益衝突也不應成立；翁啟惠為了挽回聲譽，委請律師提起再審，還特地從美國飛回台灣開庭。

監察院移送的彈劾文中，除了財申不實與未揭露利益衝突以外，尚有其他6項違失，但公懲會審理後僅認定前兩項成立，因而判決最輕的申誡；刑事部分，翁啟惠原被士林地檢署起訴貪污罪，但士林地院去年底判無罪，士檢今年初也決定不上訴，全案無罪確定。

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