遭公懲會記申誡 翁啟惠發聲明：誤解技轉程序

2019-04-05 17:49

〔記者劉力仁／台北報導〕中研院前院長翁啟惠捲入浩鼎案，2017年遭士林地檢署依貪污等罪起訴，並遭監察院彈劾移送公懲會，士林地院去年底判無罪，檢方也放棄上訴，但是公懲會認為翁啟惠未依法據實申報財產、未揭露可能發生利益衝突，予以記申誡。翁啟惠發聲明強調，公懲會誤解技轉程序，這對於國家未來的科技發展，會有嚴重傷害。

翁啟惠表示，監察院調查浩鼎案提出8項違失，公懲會判定其中6項無過失，包括同意收受浩鼎技術股；低價購買浩鼎股票；委託張念慈購買股票；不當協助廠商至中研院無償學習技術；私下以個人名義與廠商簽訂材料移轉契約；對外發表攸關浩鼎公司及本身重大利益之關於浩鼎解盲評論。

但對於未誠實申報財產及未迴避利益衝突等兩項，公懲會給予申誡處分，翁啟惠不服，未依法據實申報財產部分，公懲會指翁以鄭秀珍名義擁有529張浩鼎股票，但於民國101年12月23日申報財產時，未依法據實申報。翁啟惠強調，這是明顯的誤解。

翁啟惠解釋，98年至101年間，為表示對自己技術之支持，他接受好友張念慈建議，用受益人為兩位子女之家庭信託基金陸續購買浩鼎股票，但張念慈代為購買過程中，因交易程序種種限制，將他已贈與給成年子女之股票暫時分別登記在法人代表名下。以上事實，均有電子郵件、張念慈在調查局的筆錄、及張念慈聲明書可以證明，法院亦判定無誤。

因此，不論在他主觀認知、或是法律關係上，這些股票早已經贈與給成年子女，並非他或妻子的財產，不論張念慈如何登記，都不應該在他申報財產的範圍內。

未揭露可能發生利益衝突部分，申誡理由指翁及女兒為浩鼎之大股東，於103年中研院與浩鼎簽訂「大規模酵素合成寡醣」案專屬授權契約時，應揭露可能發生利益衝突之情事但未予揭露。

翁啟惠指這是明顯誤解。依據中研院多年來的規定，技轉程序最後由副院長決行，院長沒有執行技轉的職權，他在技轉案身份是「創作人」，非以「院長」身分參與或指導技轉程序。其次，就算有創作人的身份，他也完全符合中研院技轉相關法規，詳實填寫揭露表格，也沒有接受浩鼎任何報酬，解盲後的發言是被動接受媒體詢問，這是科學家應有社會責任。

翁啟惠強調，名譽為第二生命，如果不能把事實以及法規釐清，外界繼續誤解技轉程序，對於國家科技發展將有嚴重傷害。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/