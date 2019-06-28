詐騙新手法！簽支票才能借錢 一毛未得就欠債

2019-06-28 23:19

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地檢署檢察官蔡東利偵辦不少詐騙案件，發現近來出現有借貸公司騙民眾簽支票才能借錢，實則透過兩面手法讓他背上債務；也有許多人頭是誤信借款廣告，莫名其妙變成詐欺共犯；他分析這些人的共通點，多是有經濟壓力卻因條件不符無法向銀行借款，成為詐騙集團眼中的肥羊。

蔡東利指出，不良的借貸公司的新手法，會先要求上門借錢的民眾提供支票，再把這張支票拿到銀行提示，造成民眾為了維護票據信用，而出現資金上的急迫壓力；此時，借貸公司會派出另一組人馬與該名民眾接洽，以高利率借款給民眾讓支票兌現，這種情況下，民眾不但一毛錢都沒拿到，還背上一屁股債務。

蔡東利也說，曾有民眾透過社群軟體、網路借款廣告，向借貸公司借款，對方會聲稱因為客戶信用不好，所以要求客戶提供帳戶，由借貸公司在客戶所提供的帳戶大額款項匯入、匯出，用以美化財務，製造出客戶有頻繁借款且有還款能力的假象後，比較容易借到款項。

蔡東利說，客戶聽誤信說詞，交付帳戶給對方，又或者是借貸公司向客戶聲稱願意借款，但怕客戶不還錢，因此要求客戶提供帳戶作為擔保。然而當對方拿到客戶帳戶後，隨即將帳戶作為詐騙集團詐騙被害人匯款之用，客戶此時才發現，對方不是借貸公司，而是詐騙集團，在還沒借到款項之時，反而先成為詐欺犯、或洗錢犯罪被告。

蔡東利認為，這些都是民眾在金錢壓力之下，誤信對方的話術而交出自己的帳戶或支票，後果卻是賠了夫人又折兵，因此，28日透過台灣司法人權進步協會建議，民眾平時應合理規劃財務，在遇有資金缺口時，才有信用向合法的金融業者借款，如此方可保障自身權益。

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