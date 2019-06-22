餐飲小開遇假投資詐騙 賣房反遭查封欲哭無淚

2019-06-22 17:38

〔記者邱俊福／台北報導〕桃園市1名簡姓男子，得知張姓餐廳小開要賣房，以誆稱要向其買屋，但手頭欠缺100萬元為由設局，鼓吹張先借他100萬元一起投資貨櫃屋，保證日後獲利後能返還本金加利潤150萬元，且他賺到錢後就可向他購屋，結果張男誤信為真，拿房屋貸款借給簡男，最後簡男拒絕依約給錢，房屋也被法院查封，日前氣得提告。

刑事局表示，39歲張男在家中經營的餐廳認識常來吃飯的簡男，簡男得知張男有房產要賣，要求參觀後，就向張男合意表示可以以1900萬元購買，但宣稱目前手頭尚缺100萬元，也不打算與張男殺價。

同時，簡男並以話術稱，為能賺到100萬元，向張男購屋，請張男考慮將房產拿去貸款，先借他100萬元一起投資貨櫃屋生意，保證日後會返還本金加利潤共150萬元。

張男乍聽之下覺得並無不妥，且既然對方有誠意要買屋，就同意投資，賣房又能賺外快。豈料，簡男後來並未履行承諾，既沒有返還本金，也沒有給予約定的利息，張男曾多次向簡男催討應付款項，卻遭他以恐嚇字句威脅，拒絕付款，最後貸款期限已到，房產遭法院查封。

刑事局呼籲，對於非典型的投資管道或自己不熟悉的投資領域，投入金錢時要再三思慮。如果投資的項目背後有實體公司，可以先蒐集相關資料觀察公司本身的性質，比方說是否有第三方監管、獲利來源合理性等，如果沒有辦法獲取相關可信的資料，請直接放棄投資，最忌單聽他人說詞，就冒然投入金錢，很容易遭人利用詐財，而號稱「高報酬」、「低風險」、「保本保息」或急於成交的投資就極有可能是詐騙，這樣的詐騙模式近來遭歹徒以不同的話術和手法包裝，民眾不得不小心留意。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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