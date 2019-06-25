騙徒超敬業！ 戴矽膠面具扮外交部長 他騙到28.7億

2019-06-25 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕電視劇中的「變臉」橋段成真了？一個騙子戴上矽膠面具假冒法國高官，在2年內成功騙得約8000萬歐元（約28.7億元台幣），戲劇性的騙人手法令人嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，這個騙子名叫希克利（Gilbert Chikli），他擁有法國和以色列雙重國籍。他專挑有錢人下手，包括伊斯瑪儀派領袖阿迦汗（Aga Khan）和馬爾戈酒莊（Château Margaux）的主人都上當受騙。

2015年，希克利就因假冒法國企業的總裁，被判詐騙罪成立。當時他身處以色列，當局拒絕將他引渡到法國。希克利沒有悔改，轉而假扮法國現任外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）。

希克利以「拯救被伊斯蘭教徒脅持的記者」作為理由，要求受害者協助政府支付贖金。由於法國不會公開向綁匪支付贖金，因此希克利聲稱能保證款項不會被追蹤到，並要求對方將資金存入中國的銀行戶口。

希克利的騙術高明，他自稱是勒德里安的幕僚，負責安排與「部長」通話。為了加強真實性，希克利還戴上特製矽膠面具，和受害者進行視訊通話，不但要模仿聲線，連外貌也要仿得逼真。和受害者通話時，希克利還特地將背景佈置成勒德里安的辦公室，放上國旗和當時總統歐蘭德（Francois Hollande）的照片。

希克利很可能不是單獨犯案，2017年8月，他到烏克蘭時，當局應法國要求拒捕希克利，最終他被引渡至法國。希克利面臨欺詐和偽造身分等指控，即將入獄服刑。

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