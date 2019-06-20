「我是聯合國大使！」詐欺犯拿假文件騙檢方 罪加一等

2019-06-20 22:26

〔記者楊國文／台北報導〕劉姓男子被控謊稱是「聯合國大使」，且有九噸黃金金塊已運抵桃園機場，夥同廖姓、劉姓友人，向姚男等3人騙稱黃金已入關須繳交保管費等項才可提領，若3人投資，將可獲得黃金出售款百分之7至10的佣金，共詐得215萬元，姚男等人查知受騙而提告，主嫌劉男應訊卻辯稱本案確實有黃金存在，還拿出假文件欲取信承辦檢察官，結果變成「罪加一等」，又多觸犯2條偽文罪；高等法院今將劉男依詐欺罪判2年6月、另涉2個偽文罪各判7月、1年6月，兩共犯廖男、劉男均依詐欺罪，分別判2年、1年10月徒刑；可上訴。

判決指出，劉姓男子對外自稱是「聯合國救難大使」等身份，擁有已運抵桃園機場的九噸黃金金塊，等待入關領取，不過，目前欠缺現金，需要給付保管費、開倉費、規費等多項相關費用才能領取黃金，夥同廖姓、劉姓友人以投資名義，自2014年10月起，陸續騙取姚姓、昌姓和謝姓男子出資共215萬3000元。

不過，姚男3人因遲未見到所謂的黃金入關，且廖男所交付的支票均遭退票，始知受騙，憤而向士林地檢署提出詐欺告訴。

誇張的是，主嫌劉男於2015年8月接受承辦檢察官訊問時，仍辯稱本案黃金確實存在，還為了圓謊，當庭提出偽造的桃園國際航空站書、桃園機場付款收據。但是紙包不住火，承辦檢察官向桃園機場公司查證後，揭穿劉男謊話，同年9月再傳喚劉男到庭，他竟辯稱另有其他資料可以證明其說詞屬實，又拿出偽造的調查局付款收據保證書、調查局保證函等公文書欲取信檢察官，但又被拆穿。

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