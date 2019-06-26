侯昌明、曾雅蘭照片遭盜 刑事局：一頁式廣告充滿詐騙

2019-06-26 17:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕藝人侯昌明的老婆曾雅蘭發展副業，自創服飾品牌圖片卻遭人盜用、修改圖片在臉書販賣商品，氣得去警局報案。刑事局提醒，臉書一頁式廣告問題多，商品良莠不齊，等要退貨時卻常常遭封鎖，求助無門，建議民眾勿透過無保障的社群網路私下購物。

本月17日，曾雅蘭發現臉書上有人盜用自家品牌圖片販賣商品，更打著她的名號賣不是他們家的商品，不少網友粉絲受騙，她也曾在粉專上發文「騙人錢財你不怕下地獄嗎？請粉粉們千萬不要上當！」

警方說，詐騙集團於各拍賣平台、社群軟體購買廣告版面，截取正版廠商圖片或新聞報導圖片，以低於市場行情價格促銷，吸引民眾目光。民眾透過廣告連結至購物網頁，再利用貨運（宅配）業者所提供貨到付款，消費者收貨付款後卻經常發現商品與廣告不符或有明顯瑕疵。

警方指出，用來詐騙的「一頁式廣告」常具有下列特徵：（一）網頁上沒有公司地址、客服電話（或沒人接聽）、只留下電子信箱或通訊軟體帳號；（二）售價明顯低於市場行情；（三）常以限時或倒數方式吸引消費者；（四）號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等，底下留言都是正評，沒有負評；（五）只能用貨到付款或信用卡刷卡；網頁常出現簡體字或中國用語，如直郵、郵費、支持等，且網頁大多粗糙不精美。

警方表示，如發現貨到付款商品不符時，儘速向負責運送宅配業者反映，同時可撥打配送單上寄件人電話辦理退貨；若配送單無寄件人，先詢問送貨的宅配業者，告知要辦理退貨，請宅配業者給予上一手寄件人的電話跟E-mail，再行辦理退款；有問題可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

曾雅蘭臉書貼文：

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