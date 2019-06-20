詐騙何時了！父30年前陷鴻源詐騙案 女兒30年後遇挖礦詐騙自縊身亡

2019-06-20 20:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕父親沈痛的控訴！台中一名許姓女子疑因遇詐騙投資「挖礦機」逾百萬，今早被家人發現自縊身亡，她的父親30年前也遭鴻源集團詐騙，不料，30年後女兒在遇詐投資血本無歸下，因不堪壓力想不開，讓前天才開心替女兒慶祝30歲生日的老父親悲從中來，痛訴詐騙何時了，除表示將提告該詐騙集團外，更盼政府重視詐騙害人不淺，「我希望女兒是後一個受害者」。

家住台中大里區許姓父親指出，女兒去年12月開心對他說以後就算不必工作也有錢養老，更能孝敬父母，他詢問後得知原來女兒去年5月開始投資時下流行的「挖礦機」，投資虛擬貨幣「以太幣」，去年12月時領到50萬元的獎金與利息，女兒開心表示，投資公司承諾可以1年回本，每個月還有3%利息可領。

許父想到自己30年前也遇鴻源詐騙案，投資30萬元只領到4個月的利息約2萬餘元後就成泡影，驚覺女兒也步入高獲利假象陷阱，提醒女兒一定是詐騙集團，叮嚀她要小心。

投資近百萬元成空 還對不起下線

許父說，當時女兒信心滿滿表示有去參觀過公司與工廠，且有拿到1年回本的本票及公司給扣繳憑單，認定公司一切按規定沒有問題；不料，女兒口中的合法公司疑似自今年2月起發不出利息與獎金，女兒開始變得悶悶不樂，5月他再三逼問下，女兒才透露「公司好像倒了」，投資群組中傳出不少訊息，包括礦機被搬空、負責人被收押、公司破產等訊息。

原本家人以為她只是個人單純投資，前後初估共投資近百萬元，但女兒崩潰痛哭說，擔心的不只她個人投資血本無歸，因她還找了「下線」投資，甚至有人借錢後共投入4、500萬元的資金，女兒擔心變違法吸金的成員將渉銀行法等刑責，憂心不已。

許父說，家人告訴女兒可以幫忙，讓女兒放心，但女兒不願拖累家人，更不願有不良紀錄，仍每天憂心忡忡。

許父說，18日是女兒30歲生日，家人開心替她慶生，女兒難得開心用餐，但平常愛自拍、拍美食的女兒，生日這天硬是不跟家人合影，表現很反常，他還特地開玩笑跟女兒說「不要開玩笑哦」，沒想到從事紋眉工作的女兒昨日幫預約的客人做完紋眉服務後，回到家中，家人在深夜時分開曾看她開房門走出來，當時一切正常，殊不知竟是最後一次看到女兒。

父痛心：詐騙殺入為何不能修嚴法律

今天早上家人喚她吃早餐，竟發現女兒在房內的衣櫃裡自縊，許父痛哭「女兒竟跟他開了一個天大的玩笑」，「還沒有完成帶我們去玩的願望，就丟下我們走了」。

許父痛心地說，詐騙手法幾乎千篇一律，帶投資人看「工廠」、看超跑、吃大餐，讓人看到營運、賺錢及財富的假象，騙沒有戒心及經驗的年輕人，政府為何不能拿出辦法好好管一管，他說，酒駕殺人都能修法，詐騙殺入為何不能修嚴法律，對施詐者施以重刑，讓詐騙案30年來一再發生。

許父說，他絕對會控告害死女兒的公司，替女兒討回公道，更盼女兒是最後一個犧牲受害者。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法