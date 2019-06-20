「祝賀！您被Google隨機選中」跳出中獎視窗 當心挨詐

2019-06-20 17:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕「祝賀！您被Google隨機選中」 當心挨詐！

使用手機、電腦、接收EMAIL時，瀏覽器是否曾跳出「祝賀！您被 Google 隨機選中」、「有機會贏得 iPhone 或其他Google獎品」等類似的中獎視窗？基隆市警局刑警大隊副大隊長沈瑞坤提醒，這是很常見的抽獎詐騙網頁惡意彈跳視窗，不管是在Android、iOS系統或是電腦版的網頁上都會出現，使用者第一次收到這種訊息，很容易上當，會誤以為自己中獎。

沈瑞坤說，「免費的最貴」，心中出現一個「貪」就可能會掉入詐騙的陷阱。這種跳出廣告通知中獎的詐騙手法，內容會隨著更新為目前市面上最新版的手機，並提出小問題，例如總部在哪、成立於幾年等問題要民眾回答，藉此以假亂真。

民眾填寫後，即便寫錯，也會顯示答對了，秒數過了還是能填答與留資料，由此可知，完全就是想要騙民眾留下個資；若民眾依提問逐一填寫，一旦寫入個人信用卡資料，日後更有可能會被盜刷。

沈瑞坤建議，民眾若已填輸信用卡號，請儘速前往銀行停卡並更換新卡，避免被盜刷，另外若有此種中獎通知連結，建議還是不要點擊，以保障個人財產及個資安全。

使用手機、電腦、接收EMAIL時，瀏覽器若跳出「祝賀！您被 Google 隨機選中」、「有機會贏得 iPhone 或其他Google獎品」等類似的中獎視窗，當心挨詐。（記者林嘉東翻攝）

使用手機、電腦、接收EMAIL時，瀏覽器若跳出「祝賀！您被 Google 隨機選中」、「有機會贏得 iPhone 或其他Google獎品」等類似的中獎視窗，當心挨詐。（記者林嘉東翻攝）

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