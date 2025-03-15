高雄長者遭公車司機藐視痛罵 還被嗆「不屑賺妳12元」

陳小姐的母親搭乘公車，遭黃姓駕駛咆哮指不該在尖峰時刻搭乘出遊，而覺得長者搭公車遭到藐視。（陳小姐提供）

2025/03/15 22:11

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市68歲婦人昨天（14日）上午8點多搭高雄港都客運7A路公車，從楠梓捷運後勁站上車，一路坐到終點站高師大燕巢校區前，婦人告知司機會先刷下車卡，再刷上車搭原車回程，黃姓駕駛卻突然對她咆哮，認為在尖峰時刻搭乘出遊是占用他人空間等，還嗆「不屑賺妳12元」，讓婦人覺得遭藐視。

婦人女兒陳小姐向本報投訴，媽媽年紀大了不耐走，平常喜歡搭公車、捷運、輕軌等大眾運輸出遊，欣賞沿途風景，也曾遇到很多好駕駛對長者很溫暖，沒想到第一次遇到這樣暴走的公車駕駛。

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陳小姐說，媽媽昨天早上8點08分在楠梓區捷運後勁站搭乘港都客運7A路公車，準備來趟公車之旅，9點14到達燕巢區高雄師範大學站時，下車前向黃姓駕駛禮貌提醒說，自己會使用原車回程，並先感應下車卡片，再感應上車卡片。

黃姓駕駛卻當場大聲咆哮指責說，「就是有妳們這種人搭乘公車到處遊玩，浪費我的時間」、「造成我們工作業務量大，時間緊迫」、「就是有妳們這種人尖峰時刻搭乘，占用他人空間」、「我不屑賺妳12元」。

婦人向駕駛解釋自己的情況，對方完全聽不進去，仍不斷指責，婦人嚇得連忙下車，感受到前所未有的侮辱。陳小姐不滿地說，黃姓駕駛完全無視長者的尊嚴和基本權益，原來使用市府補助給長者的交通搭乘金，是如此的沒有尊嚴，需要被司機藐視、言語咆哮，而且搭乘大眾運輸工具還需要看離峰時刻才能搭乘？希望對方能給她媽媽一個道歉。

對此，港都客運總經理戴道根說，婦人搭乘的7A路線行經義大醫院及樹德科大、高科大、高師大等，除了要到醫院看病者外，也有很多學生趕上9點10分的課。

戴道根說，遭指控的黃姓駕駛是超過30年經驗的老司機，每天載學生上課，也會心疼學生擠不上公車趕不及上課。原本婦人搭車黃姓駕駛沒有什麼意見，但婦人到終點站高師大燕巢校區時，卻告知是坐車玩的，駕駛才會告知「坐車也要看時機，這時間學生常擠不上公車，如果離峰時間怎麼搭都沒關係，不要這個時間和學生湊熱鬧」，兩人你一句我一句而發生爭執。

戴道根說明，已告誡黃駕駛以後不要多話，把客人服務好就好，黃姓駕駛也說沒有惡意，自知當時講話的口氣確實不太好，會與對方聯絡和致歉！

高雄市交通局則回應，經查黃姓駕駛長因該班次適逢學生上課時段，且該時段班次常有客滿情事，因此希望該名乘客於離峰時段搭車，避免影響通勤學生。交通局已請港都客運調帶查證，如態度不佳部分查證屬實，將依補貼作業規定懲處並納入評鑑扣分。另已責陳港都客運加強駕駛教育訓練，以維持良好服務品質。

婦人遭公車司機咆哮後，原本想搭同斑車回程，當場嚇得不敢搭了，下車改搭其他公車。（陳小姐提供）

婦人搭乘的7A公車行經醫院及多所大學，上課時間學生人數較多。（擷取自港都客運網站）

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