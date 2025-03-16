03/16各報重點新聞一覽

七大工業國集團（G7）外交首長在加拿大峰會，會後聯合聲明省略過去慣有的緩和性措辭，包括「一個中國」政策。（美聯社）

2025/03/16 07:12

自由時報

G7外長峰會聲明 刪一中政策 對中國立場強硬 北京跳腳

七大工業國集團（G7）外交首長十四日結束在加拿大一連兩天的峰會，並在會後聯合聲明對中國採取強硬立場，尤其在涉及台灣的內容上，省略過去聲明中慣有的緩和性措辭，包括「一個中國」政策。中國駐加拿大大使館抨擊G7粗暴干涉中國內政，充斥遏中反中險惡用心。

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人民是頭家 卓榮泰領軍開講 民進黨宣講 台中首場人潮擠爆

中央政府總預算與財劃法覆議案都遭藍白封殺，民進黨首場「人民是頭家」政策宣講，昨天由行政院長卓榮泰領軍在台中開講，總統賴清德則透過影片指出，「經國先生守護過台灣，國民黨不但不反共，而且親共」；卓榮泰說明今年多編總預算，照顧國家發展、社會進步，卻遭在野兩黨惡意、違法刪減，還刪過頭，怒批在野兩黨拖住國家進步，「真是太離譜了！」

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女院長記警告 2女法官申訴 基隆地院自律會推翻 院長動用更改權

基隆地方法院爆出罕見人事紛爭！該院院長陳雅玲認為民事庭前庭長黃梅淑與法官姚貴美怠於執行職務，影響當事人權益，發動職務監督將兩人記警告，但遭同院自律委員會推翻，陳不甩自律會決議，動用更改權堅持祭出警告處分；黃、姚亦不接受此處分，均向公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）提起復審，兩名女法官公開槓上女院長。

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聯合報

G7聲明未提一中政策 強調維護台海和平

在加拿大舉行的七大工業國集團（Ｇ７）外長會議，十四日會後發表聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。但與先前聲明不同的是，並未重提「一個中國政策」；另外，除了關注中國大陸軍力發展及非市場政策，這次也新增對北京發展核武的關切。

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醫預法強制醫療事故先調解卻沒期限 醫病都折磨

醫療事故預防及爭議處理法去年元旦上路，醫療爭議處理強制先調解，即使當事人逕行提告，院檢也須先移付調解。彰化蕭姓老翁去年因腹痛就醫，隔天腸穿孔死亡，家屬提告醫院過失致死，但等了五個月無下文，直到家屬寫信向檢察長陳情，檢方才移付調解程序。

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中國時報

G7外長聲明 罕見未提一中

七大工業國集團（G7）外長14日結束在加拿大魁北克省查爾瓦克斯（Charlevoix）一連3天的會議，會後發布聯合聲明，再次強調維護台海和平穩定的重要性，支持台灣有意義參與國際組織。值得注意的是，此次G7外長聲明對中強硬，罕見未提及「一個中國政策」，引發中方的強烈不滿。

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美眾議員提案 籲以台灣取代中華台北

美國眾議院一些共和黨人14日提出《美國支持台灣法案》（America Supports Taiwan Act），希望在通訊與文件等往來中，以「台灣」取代「中華台北」作為正式稱呼，反擊北京政府的領土主張。

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民進黨首場「人民是頭家」政策宣講，昨天由行政院長卓榮泰領軍在台中開講，人潮擠爆水安宮會場、捷運站，外溢到文心路。（記者張軒哲攝）

基隆地方法院爆出罕見人事紛爭！院長陳雅玲動用更改權，堅持記民事庭前庭長黃梅淑與法官姚貴美兩人警告，黃、姚不接受處分，向公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）提起復審。（資料照）

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