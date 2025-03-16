今天越晚越冷！ 中部以北低溫下探11度

今日各地氣溫持續下降，白天北部及東北部高溫只有14、15度，中部及花蓮17到19度，晚間溫度會更低。（資料照）

2025/03/16 06:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日各地雨勢趨緩，受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫持續下降，民眾外出須注意保暖。

天氣方面，今日隨著鋒面遠離，水氣減少、雨勢趨緩，除了北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨之外，中南部平地及澎湖、金門、馬祖將轉為多雲的天氣。

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氣溫部分，受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫持續下降，白天北部及東北部高溫只有14、15度，中部及花蓮17到19度，其他地區21到23度；到了晚上，中部以北及東北部低溫只有11到14度，其他地區15到17度，局部空曠地區會更低，提醒大家天氣轉寒冷，請做好保暖的工作。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週一（17日）、週二（18日）受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，北部及東北部10至16度，中部11至19度，南部14至24度，花東13至22度。週三（19日）受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部仍寒冷，其他地區早晚寒冷。北部及東北部10至18度，中部11至21度，南部13至23度，花東13至19度。

週四（20日）起冷氣團減弱，白天氣溫回升，但受到輻射冷卻效應影響，各地早晚氣溫仍偏低。北部及東北部10至20度，中部11至23度，南部14至25度，花東14至22度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 14 14 ~ 17 19 ~ 23 17 ~ 19

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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