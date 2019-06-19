重現70年代約會老梗反詐 志工媽媽：年紀被識破了

2019-06-19 13:31

〔記者許國楨／台中報導〕詐騙集團手法最近再度翻新以「猜猜我是誰」、「假交友」複合式詐騙，台中市第二分局利用舉辦志工聯繫會報，以「假交友」情境題宣導反詐， 彷彿回到了70年代的約會對話，由志工媽媽飾演歹徒及被害人角色，從約公園、圖書館到植物園，只換來「公園離我家太遠」、「圖書館，我又不看書」 等諜對諜對話，讓台下志工們莞爾「警察志工的錢真不好騙 」、「年紀被識破了」。

這場活動由台中公園派出所雙姝女警著恐龍裝吸引大家注意，現場除提供多種毒品偽裝樣本供志工見習，並邀請志工飾演歹徒、扮演民眾演繹「假網路購物-解除分期付款」、「假檢警 」、「假援交」、「假交友」等詐騙情境。

其中「假交友」情境題， 彷彿是回到了70年代的約會對話，飾演歹徒方的角色從約公園、圖書館到植物園，只換來「公園離我家太遠」、「圖書館，我又不看書」 、「植物園，沒興趣」、「科博館，再看看」的諜對諜對話，最後一句「那我們約在警察局」直接破梗，讓台下志工不禁莞爾「要騙警察志工的錢真不好騙 」、「年紀被識破了」。

而活動也透過直播、抽獎吸引民眾參與，提及新興毒品不論是偽裝成「咖啡包」、「奶茶包」，毒品「合成卡西 酮類」檢出率暴增，短時間內同時施用安非他命、搖頭丸、咖啡包等 多種毒品體溫快速升高，身體高熱會引發橫紋肌溶解與腎衰竭死亡，提醒民眾反毒觀念。

二分局分局長高誌良說，警察志工聯繫會報以宣導及經驗交流分享志願服務理念與具體作法，提升志工協助「為民服務」、「犯罪預防宣導」工作品質，除了執勤技巧等靜態課程講習訓練，此次更結合了犯罪預防宣導實際的演練，讓志工們學以致用，能專業的將宣導訊息傳遞給大眾。

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