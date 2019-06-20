韓國瑜台中造勢週六才登場 已有攤商卡位被勸離

2019-06-20 13:30

〔記者許國楨／台中報導〕高雄市長韓國瑜台中場造勢大會將在本週末（22日）登場，台中市警局已完成相關秩序與交通維護計畫，包括攤商擺設區也與主辦單位達成務必在會場內共識，只是今天上午仍有一位攤商嗅到商機卡位擺攤，隨即被周遭巡邏警方勸離，警方自嘲說，原以為勤務時間造勢當天才開始，沒想到為了攤商問題得提前開始，令人始料未及。

針對這場造勢活動，主辦單位跟台中市警局申請報備到場人數只有2萬人，與國民黨台中市議會黨團預估當天到場20萬人有10倍差距，因為自發性到場的韓粉人數難掌控，目前市警局除已規畫出「彈性管制範圍」，也暫定當天派200名員警到場維持交通與秩序，再視狀況增加因應。

儘管造勢活動週六才登場，但警方已接獲當天會有攤商在管制範圍內流竄訊息，今天特地再邀集主辦單位開會，達成共182個攤位必須在會場內擺設的共識確認，也就是說，除了會場內的這182攤外，其餘在會場外攤位，警方將先勸離，若不聽勸執意擺設將依道路交通安全管理處罰條例開罰。

此外，針對搭遊覽車前來參加造勢的韓粉，警方原規畫在市政路及朝富路口為上下車點，今天也再增加市政路對面的下車點，而當晚7點市政北二路與河南路口的大進場入口，為防止人潮太多影響動線順暢，除主辦單位志工投入協助，警方也將以交通椎、連桿圍出路口淨空區及緊急通道，以防意外時讓救護車可以迅速進出。

至於主辦單位今上午已開始在會場進行舞台搭建及攤販區佈置，沒想到有一位賣大腸包小腸的攤商，已在會場外卡位準備擺攤，還好有巡邏員警及時發現勸離，據了解，該名攤商非韓粉，單純是嗅到商機的在地攤商，但也因此讓警方得提前加強巡邏，防止其他攤商「進駐」，令人始未及。

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