韓國瑜622台中造勢 盧秀燕不出席遭韓粉罵翻

2019-06-17 09:05

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市長韓國瑜22日將在台中市舉辦造勢大會，台中市長盧秀燕因不出席這場活動，臉書粉絲專頁遭韓粉灌爆，韓粉們表示，對盧秀燕失望，去年市長選舉喊出「燕子、禿子、漢子」，「如今卻袖手旁觀」。韓粉還說，如果盧秀燕轉向挺郭台銘，3年多後的市長選舉，「就只能對妳說聲抱歉了」。

韓國瑜台中造勢大會22日將在老虎城旁空地舉行，目前傳出盧秀燕不會出席，憤怒的韓粉紛紛湧入盧秀燕的臉書粉絲專頁留言，有人說，去年投票給盧秀燕，是因為禿子、燕子、漢子聯手可以為台灣帶來新希望，盧秀燕「若為明哲保身而不現身的話，就未免太令人失望了」。

韓粉也說，他參加的群組社團中，許多台中朋友都一致表示，盧秀燕如果轉向挺郭，「那麼3年多後的市長選舉，我們就只能對妳說抱歉了」。

也有韓粉表示，去年喊「123救台灣，燕子、禿子、漢子」，韓國瑜特別來台中幫盧秀燕站台，幫她拉了不少票，沒想到如今卻袖手旁觀，如此對待韓市長！韓粉也抨擊盧秀燕此舉是「有福同享，有難韓你自己當」。

不過，也有民眾幫盧秀燕說話，他們表示，初選還沒確定，不要這樣為難盧秀燕，「除了韓市長是被黑一號，那我們盧市長就是被黑二號了」；「盧市長絕對，肯定是挺禿子，但她所承受的巨大壓力，我們普通人沒法知曉」。

還有人質問韓粉「是怎樣？嫌敵人太少是吧？繼續駡！」

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