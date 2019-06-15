韓粉「非韓不投」 藍委憂：比「換柱」更傷

2019-06-15 20:29

〔記者陳昀／台北報導〕角逐國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜全台造勢不斷，激情「韓粉」最近喊出新口號「非韓不投、沒韓郊遊」，不少國民黨立委擔心，若最終韓國瑜沒有出線，明年選舉立委至少掉3成選票，會比當年「換柱」傷害更大。

立委陳學聖指出，韓粉的黏著度很高，而且包含的族群、職業階層比上次選舉的「柱粉」更多，如果最後不是韓國瑜出線，立委選情會很艱困，至少掉3成選票，比當年「換柱」傷害更大，韓粉的票流向也很難評估。

陳學聖說，目前國民黨立委有個共識，就是只要派韓國瑜出來選，對立委選情一定有幫助，能催出基本盤。

立委林為洲說，初選難免面臨競爭、陣痛，但最終目的是選出最強、能獲勝的候選人，「非韓不投、沒韓郊遊」的說法不利於團結，希望初選參選人能盡量呼籲支持者克制，否則未來如何弭平傷口，令人憂慮；立委選情方面，還是靠自己努力，相信關聯度有限。

立法院國民黨團總召曾銘宗坦言，韓粉若堅持「非韓不投」，國民黨明年選票勢必流失，面臨明年的激烈選戰，非常擔憂，他強調，國民黨是有制度的政黨，無論透過初選機制出線的候選人是誰，希望支持者都能回歸支持國民黨。

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