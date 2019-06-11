清白被侮辱！惡狼性侵2女 判刑6年半

2019-06-11 17:02

〔記者王定傳／新北報導〕2017年間，18歲的鄭姓男子2度強行性侵女子，其中1名被害者還未成年，她因此身心受創，出庭時表達：「我看到他（指鄭男）還是笑笑的，沒有要改過的意思，我一生清白被他侮辱，希望重判」新北地院審理後依強制性交罪，判鄭男6年6個月徒刑，可上訴。

檢警調查，2017年5月23日凌晨4時許，鄭男因得知女子小蘭（化名）心情不好，把她帶回租屋處後開始毛手毛腳，小蘭察覺怪異曾向男友求助，鄭男卻謊稱人在外地，沒有跟小蘭在一起，隨後強行性侵得逞；隔月25日，他又把一名離家的17歲少女帶回租屋處強行性侵。

鄭男被告後否認犯行，辯稱小蘭怕遭男友責罵才誣陷他性侵；他並自認遭少女「仙人跳」。

合議庭認為，小蘭偵審時對案發時經過等證述相符，亦與其男友證詞及通話記錄等事證相符，且小蘭遭性侵後第一時間立即向男友訴苦：「我很髒、對不起、我要去告他、很噁」等；此外，鄭男事後得知小蘭有意報案，曾傳訊聲稱遭仙人跳，還謊稱當時有裝針孔攝影機，小蘭立刻回嗆：「事實是怎樣，你自己清楚、我從頭到尾都是不願意的」，加上驗傷單為證，判定有罪。

少女遭性侵部分，合議庭認為她偵審時對案發過程的證述相符，其友人並還原少女求助經過、案發後有創傷反應，亦有「救我」等訊息記錄為證，判定確有性侵行為。

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