Uber駕駛開百萬名車會女網友 脅迫拍裸照散佈性侵得手

2019-06-03 20:01

〔記者楊國文／台北報導〕有槍砲等多項前科的潘姓Uber駕駛，被控開著百萬名車會女網友，並藉口有約要談生意，載她到汽車旅館後以拍裸照為要脅，將她2度性侵得逞，高等法院今依強制性交罪，判潘男3年6月徒刑。可上訴。

有妨害公務、寄藏子彈、傷害、妨害自由等前科的潘姓男子（30多歲），因不符擔任小黃計程車運將資格，改以駕駛新車市價達200多萬的德國名車擔任Uber駕駛，加上其他兼職收入，每月約9萬元收入。

前年1月初，潘男在臉書認識20多歲的女網友小君（化名），2人相約同年1月22日在高鐵台中站見面，潘男駕駛該名車裝闊到場，2人用餐後，潘男以在台中另有工作洽談為由須北上，並邀請小君前往，小君不疑有他而答應同行，潘男於晚間近10時載她入住北市某精品旅館。

進房後，潘男原形畢露，不顧小君拼命拒絕及推、打，竟強吻、熊抱，並強行猥褻的下體，滿足性慾，還要求她發出高潮的呻吟聲，讓他有快感，但遭小君拒絕；潘男不死心，又要求小君替他口交，也被打槍拒絕，此時惹惱潘男，使出暴力將她性侵得逞。

小君受辱後，以「不舒服」為由躲到浴室閃避。潘男因性慾高漲，持手機嗆聲若不替他手淫，將拍她洗澡照片，並將她裸照散佈出去，小君因生心恐懼，只好配合潘男的「要求」，潘男又以手指將她性侵得逞，滿足其性慾。

完事後，小君趁機以手機向友人求救，經友人到場陪同服務人員協助她離開現場，返家後報警，將潘男查獲。

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