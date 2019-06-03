外拍攝淫師性侵I罩杯女模 還嗆「妳專業一點」判關4年

2019-06-03 14:34

〔記者張文川／台北報導〕29歲業餘攝影師莊杰達，被控與「I」罩杯網紅女模小倩（化名）約到摩鐵外拍，卻強行性侵，還逼她拍攝5分鐘裸照，小倩不情願，莊還嗆說：「我找妳是來拍照的，專業一點。」莊事後求情說「我很抱歉、我衝動了」；一、二審都依強制性交罪，判莊男4年有期徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

據指出，小倩的身材出眾，在網路頗有名氣，臉書粉絲團有數萬名粉絲，卻遭色淫師染指。判決指出，2016年10月9日，莊男支付1萬8000元旅遊外拍酬勞，約小倩赴摩鐵見面，先要求小倩到浴室泡澡放鬆，她誤以為要在浴室拍照，便脫去衣服泡澡；莊男尾隨進入，藉口要幫她按摩，剛摸到肩膀就被拒絕，離開浴室。

小倩泡完澡，一絲不掛裹著浴巾進入房間，坐在床邊以為要拍照時，莊男竟強行拉她上床性侵，還厚顏要求繼續拍照，要求她擺性感姿勢、變換動作；小倩為了自身安危，不情願地被裸拍，莊男卻凶狠地嗆說：「我找妳是來拍照的，專業一點。」

案發後，小倩傳LINE斥責莊男「我從來沒有被這樣強迫過，現在看到床就覺得恐怖」，莊連連道歉稱「整件事都是我的錯，抱歉」；小倩心中陰影揮之不去，情緒不穩、常做惡夢，求助心理醫生吃安眠藥物，男友協助報案，莊男卻偵查審理期間都堅稱是兩情相悅，沒有強迫。

高院認為，小倩指述前後一致，且她在案發後1年多後到庭作證，憶起往事仍會哭泣、氣到發抖，且LINE對話顯示莊男曾向她道歉認錯，認定小倩控詞可信。

此外，高院勘驗小倩拍攝的15張照片，發現她表情無奈、動作生硬，和她以往的旅拍照片神情大相逕庭，法官從而採信她說毫無心思拍照的說法，認定她確實遭莊男性侵，迫於獨處的處境而不敢反抗，只能屈從拍照以求脫身。

莊男和律師辯稱小倩未呼救，且未立即報案，質疑小倩動機；但合議庭認定，莊男這是陷入「理想被害人」的迷思，並非每個被害人都會當下大聲呼救、事後立即驚慌報警，不採信辯詞，判莊男有罪。

案經上訴，最高法院今認同二審判決，原審沒有違誤，駁回上訴確定。

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