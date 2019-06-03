獨家》人妻偷吃人夫激戰車震被活逮 反咬性侵遭檢方戳破謊言

2019-06-03 00:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹傳出一起罕見的人妻偷吃人夫的打野食車震案，人妻小美（化名） 多次約曾姓人夫玩車震，沒想到竟被曾妻當街活逮，鬧到派出所後小美老公才知妻子在外偷吃，原本要告曾男妨害家庭，事後小美又出招控告曾男性侵，希望挽回老公的心，沒想到檢方查出小美傳給曾男的激情LINE對話「咬你嘴唇好好玩」、「我喜歡你摸我，很有感覺！」甚至曾傳送自拍裸照給曾男，新竹地檢署認定不可能是性侵，將曾男不起訴處分。

小美指控，去年9月22日友人曾男見她情緒低落，在臉書發表文章，經聯繫相約後，開車載她聊天散心，竟趁她在副駕駛座睡醒仍疲憊之際，性侵得逞。

曾男堅詞否認犯行，辯稱雙方是自然而然發生性行為，且於案發前3天也曾與小美車震過，不知為何被小美反咬一口。

檢警調查，去年10月1日小美到派出所報案，指控遭曾男脫去褲子並在駕駛座性侵，然而小美在去年9月23日早上8點，就曾因老公控告曾男妨害家庭，而在筆錄中坦承與曾男玩車震，全然未提及曾男違反其意願或有何強制手段，直到10月1日才改口說曾男違反其意願性侵她。

檢方認為，小美前次警詢時間距案發僅約6至7小時，倘曾男確有性侵犯行，小美於甫受創厭惡曾男及記憶猶新並由老公陪同之下，衡情應會將遭侵害情節如實陳述，然距多日後的再次警詢中，才改口說遭性侵，實有違常情，且檢方偵查中小美經傳喚2次均未到案，無法讓檢方就發生情節加以核對，讓檢方對小美的指控，已然存疑。

此外，小美另具狀說與曾男僅為朋友關係，從無其他情愫存在。然而檢方發現二人以LINE頻繁聯繫，小美甚至傳送「我想抱抱」、「我好想你」、「咬你嘴唇好好玩」、「我喜歡你摸我，很有感覺！」等諸多相依戀情語句，並曾傳送自拍裸照給曾男，顯與一般朋友間正常交誼有別。

檢方又查出小美與曾男車震後，立即遭曾男妻子當場活逮，事後小美曾以LINE向曾男夫妻表達「真的不是要破壞你們家庭」的歉意，此情節更不像是性侵。

曾妻作證說，當她在自家門口發現老公與小美車震，小美急忙穿上裙子，與她發生爭執，旋即自行下車步行離開現場，精神狀況正常，並非被她老公性侵。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法