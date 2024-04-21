石碇五路財神廟 爆黑道圍事喬5億廟產

新北市石碇五路財神廟開山住持許昭男（右圖）指控，現任主委田朝益涉以話術詐取他父子贈與廟產後翻臉，找黑道威脅、恐嚇，斷他生路；田朝益（左圖）表示指控皆非事實。（記者吳仁捷攝）

2024/04/21 05:30

廟方決策圈被控是藏鏡人

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警偵辦新北市石碇五路財神廟五億元廟產疑遭詐欺案，近來掌握該寺廟恐遭染黑，替廟方圍事的黑道被控恐嚇開山住持許昭男、前公關執行長勤榮輝等人，還涉雇用徵信社擅查個資、在車底安裝GPS違法監控被害人等，信仰中心已淪為犯罪堂口，幕後藏鏡人疑為廟方決策圈，檢警擴大偵辦中。

主委：文件證實合法移轉

該五路財神廟主委田朝益昨天回應表示，所有指控都不是事實，他始終敬重開山住持許昭男及其家族，兩份贈與協議書、聚寶爐、修復協議書、債權憑證等，都是許男家族人士親簽，皆有相關佐證；許昭男從二○一九年四月贈與廟產後，依雙方協議，三年間的收入全由許昭男收取，但建設、公益捐贈都是由他支出，自己也未支薪，他對許家問心無愧，對於不實指控保留法律追訴權，靜待司法調查。

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檢警去年底搜索五路財神廟及田朝益住處，依詐欺罪嫌偵辦，並查扣多間房產等九千餘萬元資產，約談田男後將他請回。

廟方被爆料找太陽盟圍事

一名相關人土說，曾受石碇五路財神廟廟方委託處理事務，與廟方人士、五股角頭「文傑」等人，兩度到該廟前執行長、台北市里長聯合總會前總會長勤榮輝的服務處，協調施壓歸還廟產，並兩度派人到苗栗許昭男辦事的宮廟「關切」，也看過廟方人士找徵信社調查許家人的個資。

該人士稱，廟方曾找他們去喬債務，但事後被當免洗筷丟掉，廟方後來找太陽盟黑道分子圍事。

有信眾指主委吃定老住持

另有信眾爆料，自稱情治人員退休的田男，二○一九年四月得手廟產後，涉以詐術讓許昭男父子簽下兩份贈與廟產協議書、三張債務協議切結書、一千九百萬本票，還涉嫌侵占五筆許家房地產，涉詐取和恐嚇取財近一億兩千萬元；田男聲稱他開設多家建築公司，疑藉此行騙。

勤榮輝還指控，廟方去年委託角頭（左）帶小弟（右）到他北投服務處喬歸還廟產。 （記者吳仁捷翻攝）

石碇五路財神廟前公關執行長勤榮輝說，廟方去年找黑道到他北投服務處後，他直覺行蹤被掌控，下山一查果然在車底發現GPS。 （記者吳仁捷翻攝）

檢警偵辦新北市石碇五路財神廟五億元廟產產權詐欺案，近來新掌握黑道圍事、威脅、找徵信社等新事證，正擴大偵辦中。（記者吳仁捷攝）

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