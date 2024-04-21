前執行長控遭黑道GPS跟監恐嚇

石碇五路財神廟前公關執行長、前台北市里長聯合總會長勤榮輝指控，現任主委田朝益涉嫌兩度找黑道到他家喬歸還廟產，更找徵信業者在他車上裝GPS被他發現，連同今年初他服務處遭砸，也懷疑與財神廟有關，案由檢警偵辦中。（記者吳仁捷攝）

2024/04/21 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕台北市里長聯合總會前會長勤榮輝指控，他因替新北市石碇五路財神廟住持許昭男出面，跟該廟管委會主委田朝益協調歸還廟產，反遭對方誣指找黑道上山，其實是廟方找來；他指控田朝益找黑道上門恐嚇、委託徵信業者查個資、在他車底安裝GPS追蹤器，懷疑是企圖對他和許昭男家族不利，他已將全部事證提供檢警。

廟方找來角頭 反誣他找黑道

勤榮輝說，他受許昭男之託，曾任廟方公關執行長，因看不慣田朝益對年邁的許昭男及家人軟土深掘，去年五月廿四日跟兒子、友人三人到廟裡協調，當時田朝益擺出場面，找來「文傑」等五股、蘆洲角頭撂廿餘名小弟前來施壓。

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勤榮輝說，當日協調未果，六月三十日、八月十四日兩組黑幫人馬先後率領小弟到他的北投服務處，表示受廟方的委託，帶來一張支出兩億餘元的明細表，語帶威脅表明只要許昭男付錢就還廟；事後，他才剛到家，黑道就上門，直覺認為遭黑道跟監，一查果然在車底找出GPS。

勤男還表示，田朝益去年底被警方搜索後，今年一月卅日晚間，他的服務處玻璃就遭一名惡煞砸毀，隔天他報案，正由台北市警方偵辦中，已掌握可疑車輛追查。

勤榮輝質疑，田朝益為了營造受害者形象，去年八月先報案指控他和許昭男因債務糾紛到廟中開槍，事後檢警查出僅是電線桿爆炸，處分不起訴，但田仍對外聲稱遭開槍，他已反控對方誣告。

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