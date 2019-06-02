冒充雙醫科騙資優女高中生3P性侵 兩男大生判重刑

2019-06-02 23:42

〔記者王俊忠／台南報導〕就讀南部某國立大學的男大生阿元與阿成，透過手機交友軟體認識準備考大學的高三資優女學生小莉，阿元對小莉騙稱「阿成是醫學系與牙醫系雙修高材生，可向阿成借高中筆記幫助考試」，約女方到阿成租住處，兩男大生頓時變身色狼、對高三女伸狼爪，但阿成不舉、以「指侵」女方下體；阿元則對女方「自打手槍」到射精。

小莉遭兩名男大生侵犯後，身心重創、精神恍惚，需心理醫師定期診治，向兩名男大生提告求償，阿元先與小莉和解、賠償170萬元；阿成也被台南地院民事庭判賠170萬元給小莉。

刑事部分，阿元與阿成兩人已於2018年12月被台南地院依共同強制性交罪各判5年2月與7年2月徒刑。

判決指出，2016年11月、12月間，阿元與阿成是同一所國立大學的學生，阿元於2016年11月中旬透過手機交友軟體結識準備要考大學的高三資優女學生小莉（17歲多），阿元與阿成共謀設下圈套、誘姦小莉。

2016年12月7日晚間，阿元在大學圖書館內向小莉介紹說「阿成是該大學醫學系與牙醫系的雙主修高材生」，讓小莉誤以為阿成是成績極優秀的大學生，兩男大生再說可提供阿成高中筆記給小莉，以此對小莉設下性侵陷阱。

同年12月8日晚間，阿元與阿成約小莉到阿成位於台南市區的某3樓租住處拿筆記，小莉不疑有他、依約前往，掉進對方設下的陷阱。阿成佯裝到自己租住處房間拿筆記，小莉與阿元則到另1間空房間等候。

小莉與阿元等候聊天時，阿元伸出狼爪、吻小莉的頸部、摸腰與胸部，女方推開表達反對，阿元強行掀開小莉上衣摸吻胸部。此時，阿成進入房間見狀假意拉開阿元、安撫女方。在小莉整理衣服時，阿成反而阻止並強摸對方腰部與胸部；阿元順勢把女方撲倒在床上。

兩男大生壓制小莉身體、強行脫去衣褲，阿成原想性侵女方，卻因無法勃起，改用手指性侵及舔吮女方下體；兩男大生還吸吮女生雙乳，阿元也打消入侵女方身體的念頭，把弄自己性器官、「打手槍」到射精在自己手上，阿元射精後即下樓離去，阿成見同夥離去、也讓小莉自行離開。後來，小莉把她遭兩名男大生性侵之事告知學校老師，老師再通報警方查獲這兩名大學之狼。

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